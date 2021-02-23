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SAS: Red Notice filminden baş döndüren fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Sam Heughan ve Ruby Rose’un paylaştığı aksiyon filmi SAS: Red Notice’dan baş döndüren bir fragman yayınlandı.

Aksiyon ve gerilimin iç içe olduğu SAS: Red Notice filminden yeni bir fragman yayınlandı. Outlander'ın yıldız oyuncusu Sam Heughan'ın başkahraman Tom Buckhingham'a hayat verdiği SAS: Red Notice'in fragmanında Londra'dan Paris'e uzun ve tehlikeli bir tren yolculuğuna başlıyoruz.

SAS: RED NOTICE HAKKINDA

12 Monkeys, Power, Jackpot, Banshee gibi dizilerden tanıdığımız Magnus Martens'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu ise şöyle: Laszlo Antonov liderliğindeki iyi eğitilmiş suçlulardan oluşan küçük bir ordu, bir kanalda 400 insanı rehin alır. Kanalı havaya uçurmayı planlayan ekibin planlarını engellemek ve rehinelerin hayatını kurtarmak için Özel Hava Servisi biriminden Tom Buckingham görevlendirilir. Hayatını tehlikeye atarak zorlu bir mücadeleye girişen Tom, suçluları durdurup, rehinelerin hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

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SAS: Red Notice'in oyuncu kadrosunda Sam Heughan'ın yanı sıra son olarak Batgirl'de izlediğimiz ve diziden ayrılma kararı alan Ruby Rose; Hannah John-Kamen, Andy Serkis, Tom Hopper, Owain Yeoman, Tom Wilkinson gibi isimler yer alıyor.

SAS: Red Notice filmi, Andy McNab'in kaleme aldığı Red Notice kitabından uyarlandı. Senaryoda Laurence Malkin ve Chad Thumann'ın imzası bulunuyor. Filmin 16 Mart'ta izleyicileriyle buluşması bekleniyor.


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