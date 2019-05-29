Şaşırtan çıkış: Kadınlar ve erkekler aynı yerde ibadet etmeli!

Euronews Türkiye'nin haberine göre kadın ve erkeklerin namaz kılarken ayrılmaması gerektiğini savunan İmam Kelbani, televizyonda canlı yayımlanan konuşmasında bu tür bir ayrılmanın Hz. Muhammed döneminde de olmadığını söyledi.

Bir dönem Riyad'daki Kral Halid Camii imamlığını da yapan Kelbani, Müslüman kadınlara karşı mevcut ayrımcı uygulamaların peygamber sünnetinde ve İslam geleneğinde hiçbir yerinin olmadığını söyleyerek namazda bile kadınların haksız bir 'paranoya'ya maruz kaldığını ifade etti.

Suudi toplumunun, kadınları erkeklerden ayırma konusunda yüksek bir hassasiyete sahip olduğuna işaret eden Kelbani, "Bugün ne yazık ki camide, ibadet merkezinde bile paranoya haldeyiz. Kadınlar erkeklerden tamamen ayrılıyor. Erkekleri göremiyorlar, sadece mikrofon veya hoparlörlerden duyuyorlar. Peki dua sırasında elektrik kesilse? Duymayacaklar bile." dedi.

Modern dönemlerdeki kadın erkek ayrışmasıyla ilgili yorumların Hz. Peygamber dönemine göre çok daha katı olduğunu öne süren Adil el Kelbani, İslam'ın ilk günlerinde erkeklerin ve kadınların aynı ortamda dua ettiklerini dile getirdi. Kadınlarla erkekler arasına bariyerlerin konulmasının dinde yerinin olmadığını da öne sürdü.