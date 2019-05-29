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Şaşırtan çıkış: Kadınlar ve erkekler aynı yerde ibadet etmeli!

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Emekli Kabe imamlarından Şeyh Adil el Kelbani, Suudi Arabistan'da cinsiyet ayrımcılığına karşı değişim çağrısında bulunarak mevcut yaklaşımın kadınlara karşı fobi halini aldığını söyledi. İmam Kelbani, kadın korkusunun bitmesi gerektiğini vurguladı.

Şaşırtan çıkış: Kadınlar ve erkekler aynı yerde ibadet etmeli!

Euronews Türkiye'nin haberine göre kadın ve erkeklerin namaz kılarken ayrılmaması gerektiğini savunan İmam Kelbani, televizyonda canlı yayımlanan konuşmasında bu tür bir ayrılmanın Hz. Muhammed döneminde de olmadığını söyledi.

Bir dönem Riyad'daki Kral Halid Camii imamlığını da yapan Kelbani, Müslüman kadınlara karşı mevcut ayrımcı uygulamaların peygamber sünnetinde ve İslam geleneğinde hiçbir yerinin olmadığını söyleyerek namazda bile kadınların haksız bir 'paranoya'ya maruz kaldığını ifade etti.

Suudi toplumunun, kadınları erkeklerden ayırma konusunda yüksek bir hassasiyete sahip olduğuna işaret eden Kelbani, "Bugün ne yazık ki camide, ibadet merkezinde bile paranoya haldeyiz. Kadınlar erkeklerden tamamen ayrılıyor. Erkekleri göremiyorlar, sadece mikrofon veya hoparlörlerden duyuyorlar. Peki dua sırasında elektrik kesilse? Duymayacaklar bile." dedi.

Modern dönemlerdeki kadın erkek ayrışmasıyla ilgili yorumların Hz. Peygamber dönemine göre çok daha katı olduğunu öne süren Adil el Kelbani, İslam'ın ilk günlerinde erkeklerin ve kadınların aynı ortamda dua ettiklerini dile getirdi. Kadınlarla erkekler arasına bariyerlerin konulmasının dinde yerinin olmadığını da öne sürdü.

"Bugün çoğu camide kadınların ayrı bir alanı var." diyen emekli imam, "Allah'tan en çok korkanlar peygamber döneminde yaşayan sahabelerdi. Onların zamanında erkekler önde kadınlar da arkada namaz kılardı. Arada herhangi bir bölme hatta perde bile yoktu. Ancak şimdi ayrı yer, ayrı bölme. Ben bunun kadınlara yönelik bir tür fobi olduğuna inanıyorum." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Şeyh Adil el Kelbani, Suudi toplumunda kadınların hayatın her alanında daha çok yer aldığı olumlu yeni değişimler olduğunu sözlerine ekledi.

Bazı Suudi erkeklerin eşlerini sadece isimle çağırmasından rahatsızlığını dile getiren emekli imam, "Eşlerinizi, soyadları ile ya da kullandıkları ilave isimlerle ya da babalarının isimleriyle çağırın. Mesela Ayşe bint Ebu Bekir, Hafsa bint Ömer, Zeynep bint Jahş." dedi.

Aralarında eski Suudi Arabistan müftüsü de olmak üzere çok sayıda kişi İmam Kelbani'yi sert sözlerle eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
kadın erkek ibadet Kabe kelbani

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