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  4. Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı, duruma yerliler sert müdahale etti

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı, duruma yerliler sert müdahale etti

02.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Rreechar Chumpla isimli bir adam Taylad’ın kutsal heykellerinden biri olarak kabul edilen Thao Suranaree veya Ya Mo Anıtı'na tamamen çıplak bir şekilde tırmandı. Anıtla cinsel ilişkiye girmek istediğini ifade eden adam uzun süre boyunca anıtta asılı kaldı. Yerli halkın çabası sonucunda aşağı indirilen adam önce darp edildi ardından ise polis tarafından tutuklandı.

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı, duruma yerliler sert müdahale etti

Tayland’ın Non Somboon bölgesinde bulunan Thao Suranaree veya Ya Mo Anıtı 1852 yılında ölen Thao Suranari’yi onurlandırmak için inşa edilmişti. Thao Suranari'ye Kraliyet Leydi Mo unvanı verildi ve o zamanki vali yardımcısı Nakhon Ratchasima'nın karısıydı. Vientiane Kralı 1826'da Siam'ı işgal ettiğinde sayısız hayat kurtardı ve Tayland'ın en sevilen kahramanlarından biri olmayı başardı. 30 yaşındaki Rreechar Chumpla ise tamamen çıplak bir şekilde heykelin önünde bir süre bekledikten sonra tırmanmaya başladı. O anları kaydeden Chumpla, yerli halkın durumu fark etmesi üzerine darp edilerek heykelden indirildi.

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TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

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İki saatten fazla bir süre boyunca heykelin üzerinde asılı kalan adam rahatsız olan yerlilerin aşağı inmesini söylemesi ve sopalarla onu indirmek için yaptıkları müdahalelere rağmen eylemine devam etti. Memurlar tarafından tutuklanan adamın ailesi oğullarının yasaklı madde bağımlısı olduğunu ve sürekli olarak evden kaçtığını dile getirdi.

Chumpla’nın görüntüleri viral olurken ülke genelinde tepki çekti. Tepkilerin sonrasında heykelin önüne gelerek özür dileyen Chumpla’nın 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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