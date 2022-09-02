Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı, duruma yerliler sert müdahale etti

Tayland’ın Non Somboon bölgesinde bulunan Thao Suranaree veya Ya Mo Anıtı 1852 yılında ölen Thao Suranari’yi onurlandırmak için inşa edilmişti. Thao Suranari'ye Kraliyet Leydi Mo unvanı verildi ve o zamanki vali yardımcısı Nakhon Ratchasima'nın karısıydı. Vientiane Kralı 1826'da Siam'ı işgal ettiğinde sayısız hayat kurtardı ve Tayland'ın en sevilen kahramanlarından biri olmayı başardı. 30 yaşındaki Rreechar Chumpla ise tamamen çıplak bir şekilde heykelin önünde bir süre bekledikten sonra tırmanmaya başladı. O anları kaydeden Chumpla, yerli halkın durumu fark etmesi üzerine darp edilerek heykelden indirildi.

TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

İki saatten fazla bir süre boyunca heykelin üzerinde asılı kalan adam rahatsız olan yerlilerin aşağı inmesini söylemesi ve sopalarla onu indirmek için yaptıkları müdahalelere rağmen eylemine devam etti. Memurlar tarafından tutuklanan adamın ailesi oğullarının yasaklı madde bağımlısı olduğunu ve sürekli olarak evden kaçtığını dile getirdi.

Chumpla’nın görüntüleri viral olurken ülke genelinde tepki çekti. Tepkilerin sonrasında heykelin önüne gelerek özür dileyen Chumpla’nın 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.



