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Tam 156 erkekle cinsel ilişkiye girdi! ''Dünyada 3 milyon erkek varken...''

24.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'BabysitterHomeAlone' adıyla TikTok videoları yayınlayan genç kadın, 18 yaşına geldiğinde müstehcen içerikler üretmeye başladı. Paylaştığı bir TikTok gönderisinde 156 kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını açıklayan genç kadın, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tam 156 erkekle cinsel ilişkiye girdi! ''Dünyada 3 milyon erkek varken...''

Paylaştığı bir videoda, yetişkin içerik platformunda açtığı gizli hesaba içerik üretmeye başladığından beri kaç kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını açıklayan 'BabysitterHomeAlone' isimli TikTok kullanıcısı, sosyal medyada dikkat çekti.

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'DÜNYADA 3 MİLYON ERKEK VAR'

Yaptığı açıklamayla dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı, daha sonra ilgili kişilerle nerelerden tanıştığını ayrıntılı olarak gösteren bir liste paylaşarak onu eleştiren takipçilerine yanıt verdi. "Dünyada üç milyon erkek var ama 100'den fazla erkekle birlikte olduğum için 'pis ve namussuz' biriyim." diyerek eleştirileri tiye alan model şaşırttı.

'TAM 3 OKUL OTOBÜSÜ DOLUSU ADAM'

LİSTE

Birçok kullanıcı, paylaştığı sayıdan kuşku duyarken bazıları da kaç kişiyle birlikte olduğunu takip ettiği ve listesini tuttuğu için onunla dalga geçti. Bazı kullanıcılar ise duruma şaşırdı ve bu kadar gençken 156 kişiyle nasıl birlikte olduğunu sordu. Bir takipçi, "Bu sayı üç tam okul otobüsüne denk" diyerek kişi sayısının çokluğunu gözlerinin önüne getirmelerini istedi.

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ÇOĞU LİSEDEN

18 yaşındaki modelin paylaştığı listede, birlikte olduğu insanların çoğunun liseden olduğu ortaya çıktı. Bazıları seks yaptığı kişilerin arkadaşlarıydı ve bir kısmı da flört uygulamaları aracılığıyla tanıştığı kişilerdi.

ARTIK RAHAT

TikToker, yetişkin içerik modeli olarak başladığı ilk ayda sadece 17 dolar kazandığını, ancak şimdi erkek arkadaşından onunla kalmasını istemek için 10.000 dolar teklif edebilecek kadar rahat olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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