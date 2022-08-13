Şaşırtan hikaye! ''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

İngiltere'den Rich Foetu Tomkinson ve eşi Evie, güzel bir ilişkinin ardından evlendi. Uzun süre ilişkilerini başlatan şeyin ilk görüşte aşk olduğunu düşünen ikili, aslında Evie bir bebekken ve Rich ise 19 yaşında bir gençken tanıştıklarını fark edince şaşkına döndüler.

20 YILLIK YAŞ FARKI VAR

Rich Foetu Tomkinson ve eşi Evie, aralarındaki 20 yıllık yaş farkına rağmen mutlu bir ilişki sürdürmeyi başardılar. İlişkilerini evlilikle taçlandıran ikili şimdi bir bebek beklediklerini açıkladı. İlginç bir hikayeleri olan çift, aslında yıllar önce tanıştıklarını nasıl fark ettiklerini anlattı.

ANNESİYLE TANIŞINCA ANLADI

Rich, Evie'nin meclis üyesi olan 53 yaşındaki annesi Sarah Owen ile tanıştığında, her şey ortaya çıktı. 90'larda aynı sokakta çalıştıklarını anlayınca afallayan Rich, şaşkına döndü. Muhtemelen yıllar önce birbirlerine rastlamışlardı.

BEBEK BEKLİYORLAR

Birçok aksilik yaşamaların rağmen çift birlikte kalmayı başardı. Rich'in annesini, Evie'nin ise babasını kaybettiği zorlu süreçleri birlikte göğüsleyen ikili, aile ve arkadaşlarının da desteğiyle bu yıl Temmuz ayında nikah masasına oturdu ve şimdi Ocak ayında bebek bekliyorlar.

BİRLİKTE MUTLULAR

Sık sık insanların Rich'i Evie'nin babası sandığını anlatan çift, yaş farkının kendilerini rahatsız etmediğini belirtti. Rich'in kır sakalları dışında yaş farkını anlamayı sağlayacak hiçbir şey olmadığını söyleyen Evie onunla olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Rich ise Evie ile evlendiği günün hayatının en güzel günü olduğunu söyledi.



