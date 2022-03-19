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Şaşırtan iddia! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zehirlenme korkusuyla 1000 personeli işten çıkarttığı iddia edildi

19.03.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna saldırısından sonra gözlerin çevrildiği lidere dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Putin’in kendisini zehirlenmesinden şüphelendiği 1000 personeli işten çıkarttığı iddia edildi. Görevden alınanlar arasında aşçılar, sekreterler ve çamaşırhane çalışanları yer aldı.

Şaşırtan iddia! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zehirlenme korkusuyla 1000 personeli işten çıkarttığı iddia edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünyanın gözü kulağı iki ülke arasında devam eden barış müzakerelerine çevrildi. Rusya’nın işgali Ukrayna’da sivilleri de hedefa alırken İngiliz basınında yer alan bir haber dünya manşetlerine taşındı. İngiliz basınındaki habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de yaklaşık 1000 personeli işten çıkarttı.

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ÖLÜM KORKUSU SARDI

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Putin’in işten çıkarttığı Kremlin çalışanları için zehirlenme korkusu gerekçe olarak gösterildi. Görevine son verilen personel arasında aşçıların yanı sıra çamaşırhane çalışanları, sekreterler ve korumaların da olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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