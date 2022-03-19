Şaşırtan iddia! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zehirlenme korkusuyla 1000 personeli işten çıkarttığı iddia edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünyanın gözü kulağı iki ülke arasında devam eden barış müzakerelerine çevrildi. Rusya’nın işgali Ukrayna’da sivilleri de hedefa alırken İngiliz basınında yer alan bir haber dünya manşetlerine taşındı. İngiliz basınındaki habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de yaklaşık 1000 personeli işten çıkarttı.

ÖLÜM KORKUSU SARDI

Putin’in işten çıkarttığı Kremlin çalışanları için zehirlenme korkusu gerekçe olarak gösterildi. Görevine son verilen personel arasında aşçıların yanı sıra çamaşırhane çalışanları, sekreterler ve korumaların da olduğu belirtildi.



