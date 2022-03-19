Bütün dünyanın gözü onun üzerinde! İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 saati...

1998-1999 yıllarında Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) başkanlığını yapan Putin, Rusya Devlet Başkanı seçildikten sonra özel yaşamını gizli tutmayı tercih etti. Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşla birlikte tüm dünyanın gözü kulağı Rusya liderine çevrildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, savaşın gölgesinde Putin’in devlet başkanı seçildiğinden itibaren yakın çevresi her gün aynı aktiviteleri yaptığını dile getiriyor. Hayatının en önemli kararlarını havuzda aldığını söyleyen Vladimir Putin’in standart hale gelen 24 saati...

GÜNE GEÇ SAATLERDE BAŞLIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öğleden sonra 12'ye kadar yatağında zaman geçirmeyi tercih ediyor. Putin kahvaltısını yapmadan ve saatlerce süren yüzme aktitivesini gerçekleştirmeden güne başlamıyor. Kahvaltısında Kiril Patrik’ine ait olan çiftlikten gelen taze ürünler yer alıyor. Kahvaltı masasında mutlak süzme peynir, meyve suyu, bıldırcın yumurtasından yapılan bir omlet ve yulaf lapası bulunuyor. Putin kahvaltıya başlamadan önce mutlaka gıda mühendisleri ve tadım ekibi tarafından her biri yiyecek zehir şüphesine karşı kontrol ediliyor.

Kahvaltısı bittikten sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, kahvesini içiyor ve hayatının en önemli yerlerinden biri olarak nitelendirdiği havuzun başına gidiyor. Siyasi danışmanlarına göre Putin her gün en az iki saat boyunca yüzüyor ve bu esnada yalnız kalmayı tercih ederek siyasi kararlarını gözden geçiriyor. Yüzme seasından sonra bazen spor salonunda ağırlık kaldırarak televizyondan dünya haberlerini takip ediyor.

EVRAKLARINI MASASININ ÜZERİNDEN AYIRMIYOR

Kahvaltı ve yüzme seansını bitirdikten sonra Putin, büyük ahşap masasının başıan geçerek siyasi gündemi kontrol ediyor. Masanın üzerinde brifing notları ve gazetelerde yer alan haberlerin çıktıları bulunuyor. Herhangi bir çevrimiçi güvenlik sızıntısından korkan, yalnızca sabit hatlı Sovyet Savaşı dönemi telefonlarında yapılan telefon görüşmeleri dışında, her şey kırmızı klasörlee ve kağıt üzerinden yürütülüyor. Günlük siyasi gündemin takibinin ardından Putin, iç cephe, uluslararası ilişkiler ve ülkeler arası yasaları kapsayan raporların bulunduğu üç ciltli bir dosyayı okumaya başlıyor. İlk klasörde Rusya İç İstihbarat Kuruluşu FSB’nin günlük ülkenin güvenlik raporu oluyor. İkinci klasörde ise dış istihbarat kuruluşu SVR’nin uluslararası durum raporları yer alıyor. Üçüncü ve en kalın klasörde ise basın özetleri ve raporlar sıralanıyor.

Liderin saray mensupları, Kommersant'ta Andrey Kolesnikov tarafından onun hakkında kaleme alınan köşe yazılarını okumayı çok sevdiğini ve her zaman sonuna kadar okuduğunu söylüyor.

GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞIYOR

Gece geç saatlere kadar çalışan Putin, zihinsel olarak en verimli olduğu dönemin akşam saatleri olduğunu dile getiriyor. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin eski resmi gazetelerinden biri olan Pravda’ya göre Putin’in öğle ve akşam yemeklerinde domates, salatalık ve maruldan oluşan bir salata yer alıyor. Koyun etini sevmesine rağmen Putin genellikle balık tüketmeyi tercih ediyor. Tatlılar ise menüden tamamen çıkartılmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Putin’in yanında her daim kefir ya da süt ürünlerinden oluşan bir içecek mutlaka duruyor.

3 METREYİ KİMSE AŞAMIYOR

Putin’in hayatının en önemli kurallarından biri ise 3 metrenin aşılmamasını içeriyor. Putin’in özel anlarında çevresinde en az 10 kişi bulunuyor. Bu 10 kişilik ekibin içinde danışmanlar, bakanlar ve korumalar bulunuyor. Sözü edilen kişilerin dışında kimsenin başkana 3 metreden daha fazla yaklaşmasına izin verilmiyor.



