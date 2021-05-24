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Şaşırtan Instagram paylaşımı! Hande Erçel gördüklerine dayanamadı: Gözyaşım...

24.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in attığı her adım olay oluyor. Instagram'daki duygusal paylaşımı yine hayranlarını çok etkiledi.

Şaşırtan Instagram paylaşımı! Hande Erçel gördüklerine dayanamadı: Gözyaşım...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinde kısa sürede çok yol alan isimlerden. 2013'te bölüm oyuncusu olarak başladığı televizyon kariyerinde, ilk başrolünü 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları"nda aldı. O diziden çıkan en önemli yıldızlardan biri olan Hande Erçel, her zaman kaliteli projeler seçmeye özen göstedi. Bu sayede hayran kitlesi giderek artan ünlü oyuncu, özellikle üniversite kulüplerinin düzenlediği törenler ve sosyal medya desteği sayesinde pek çok ödül kazandı. Ancak hızlı yükselişi nedeniyle göze batınca, oyunculuğundan fiziğine kadar kıyasıya eleştirilmeye başlandı. Rating konusunda da çoğu zaman şansı pek yaver gitmedi.

Hande Erçel Kerem Bürsin

Neyse ki, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı" sayesinde hem işte hem de aşkta kazandı. Dizi rating konusunda istikrarsız olsa da, sosyal medya desteği ve yurt dışı satışları sayesinde ayakta kaldı. Hande Erçel'i yurt dışında da ünlü biroyuncu haline getiren dizi, başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkın da alevlenmesini sağladı. Aylar boyunca ilişkilerini gizleyen çift, dizi ara verince beraber Maldivler'e giderek aşklarını ilan etti. Bu tatilde yanlarında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve ailesi de vardı.

"Gözyaşım pıt"

Hande Erçel

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ve yeğeni Aylin Mavi'den sevgiilisiyle tatilden bile ayrılamıyor. Ailesine çok bağlı olan ünlü oyuncu, sık sık yeğenini paylaşıyor. Son olarak, Aylin Mavi'nin köpeğine sarıldığı anları paylaşan oyuncu çok duygulandı.

Hande Erçel story

"Gözyaşım pıt" diyerek yeğenini paylaşan Hande Erçel'in videosu takipçilerini de çok duygulandırdı.


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Gamze Erçel Hande Erçel
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