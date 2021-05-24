Şaşırtan Instagram paylaşımı! Hande Erçel gördüklerine dayanamadı: Gözyaşım...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinde kısa sürede çok yol alan isimlerden. 2013'te bölüm oyuncusu olarak başladığı televizyon kariyerinde, ilk başrolünü 2015'in en sevilen dizilerinden "Güneşin Kızları"nda aldı. O diziden çıkan en önemli yıldızlardan biri olan Hande Erçel, her zaman kaliteli projeler seçmeye özen göstedi. Bu sayede hayran kitlesi giderek artan ünlü oyuncu, özellikle üniversite kulüplerinin düzenlediği törenler ve sosyal medya desteği sayesinde pek çok ödül kazandı. Ancak hızlı yükselişi nedeniyle göze batınca, oyunculuğundan fiziğine kadar kıyasıya eleştirilmeye başlandı. Rating konusunda da çoğu zaman şansı pek yaver gitmedi.

Neyse ki, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı" sayesinde hem işte hem de aşkta kazandı. Dizi rating konusunda istikrarsız olsa da, sosyal medya desteği ve yurt dışı satışları sayesinde ayakta kaldı. Hande Erçel'i yurt dışında da ünlü biroyuncu haline getiren dizi, başrolü paylaştığı Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkın da alevlenmesini sağladı. Aylar boyunca ilişkilerini gizleyen çift, dizi ara verince beraber Maldivler'e giderek aşklarını ilan etti. Bu tatilde yanlarında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve ailesi de vardı.