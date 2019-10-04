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Şaşırtmadılar! Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan yeni hamle

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

2014 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti hakkında yeni gelişme!

Şaşırtmadılar! Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan yeni hamle

Kenan Doğulu ile Beren Saat uzun süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyordu.

Beren Saat'in bir mekanda DJ Maga ile görüntülendiği iddia edildi. Saat'ten o iddialara yanıt geldi ve "Evet o fotoğraftaki bendim" ifadelerini kullandı.

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Bu sözler ayrılık iddiasını daha da alevlendirdi.

Ancak 2. Sayfa'nın haberine göre; Çift ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Mayıs ayında evini ayıran Beren Saat, bir hafta önce eski evine geri döndü. Ünlü çiftin aşkı kaldığı yerden devam ediyor.

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DJ Maga ise Beren Saat ile değil, ünlü oyuncunun arkadaş grubundan biriyle flört ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kenan doğulu 2. Sayfa

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