Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle parmak ısırttı!

Sımsıcak gülüşüyle Yeşilçam ekranlarının unutulmaz yüzlerinden biri olan Bahar Öztan, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle şaşkınlık yaratıyor. 59 yaşındaki eski Yeşilçam yıldızına adeta zaman işlemiyor. İşte Bahar Öztan'ın son hali:

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Öztan'ın ekranlarla ilk tanışması, bir şampuan reklamıyla gerçekleşti. Sonrasında birçok reklam, dizi ve film projesinde boy gösteren Öztan, şöhretin ilk yıllarında 'Gamzeli Güzel' olarak anılmaya başlandı.

Yapımcıların dikkatini çeken Öztan, ilk filmi olan Şaşkın Milyoner'le sinemaya adım attı ve güzel oyuncuya, birçok kapı aralandı.

OTEL İŞLETMEYE BAŞLADI

Ticaretle de ilgilenen Öztan, 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı. 2001 yılında Amerika'ya taşınan oyuncu, 2007 yılında İstanbul'a geri döndü.

BAHAR ÖZTAN'IN YER ALDIĞI PROJELER

Afili Aşk - 2019

Görgüsüzler – 2008

Aşk Kapıyı Çalınca – 2007

Yalvarış – 2000

Günbatımı – 1991

Kiralık Anne – 1990

Sonsuz Kaçış – 1990

Sabahın İlk Işıkları – 1989

Serseri Aşıklar – 1989

Yarın Bir Başka Gündür – 1989

Hedef – 1989

Serçeler Göç Etmez – 1988

Kıbrıs’ta Vuruşanlar – 1988

Sapık Kadın – 1988

Severek Öldüler – 1987

Gençlik Yılları – 1987

Homoti – 1987

Vahşiler – 1987

Umutların Ötesi – 1987

Babamız Eğleniyor – 1987

Kaderim – 1987

Mazideki Kadın – 1986

Sevdan Öldürdü Beni – 1986

Ağlama – 1986

Ava Giden Avlanır – 1986

Hasretim – 1986

Manyak – 1986

Namus Sözü – 1986

Mahkûm – 1985

Bu Ne Sevgi – 1985

Melek Yüzlüm – 1985

Bin Defa Ölürüm – 1985

Domdom Kurşunu – 1985

Fakir Milyoner – 1985

Kaplanlar – 1985

Son Darbe – 1985

Kanun Adamı – 1985

Mahkûm - 1985

Darbe – 1984

Ortadirek Şaban – 1984

Deli Fişek – 1984

Futboliye – 1983

Bedel – 1983

Dostlar Sağolsun – 1983

Aptal Kahraman - 1983

Gül Ağacı – 1983

İkimiz de Sevdik – 1983

Yıldızlar da Kayar – 1983

Küçük Ağa – 1983

Ağlayan Gülmedi mi? – 1982

Bizim Mahalle – 1982

Mahkûm - 1982

Dört Yanım Cehennem – 1982

Sevenler Ölmez – 1982

Doktor Civanım – 1982

Kırmızı Kelebek – 1982

Çırılçıplak – 1981

Kanlı Nigar – 1981

Aşk Dediğin Laftır - 1981

Sönmüş Ocak – 1980

Şaşkın Milyoner – 1979



