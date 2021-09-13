Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan son haliyle parmak ısırttı!

Sımsıcak gülüşüyle Yeşilçam ekranlarının unutulmaz yüzlerinden biri olan Bahar Öztan, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle şaşkınlık yaratıyor. 59 yaşındaki eski Yeşilçam yıldızına adeta zaman işlemiyor. İşte Bahar Öztan'ın son hali:
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Öztan'ın ekranlarla ilk tanışması, bir şampuan reklamıyla gerçekleşti. Sonrasında birçok reklam, dizi ve film projesinde boy gösteren Öztan, şöhretin ilk yıllarında 'Gamzeli Güzel' olarak anılmaya başlandı.
Yapımcıların dikkatini çeken Öztan, ilk filmi olan Şaşkın Milyoner'le sinemaya adım attı ve güzel oyuncuya, birçok kapı aralandı.
Ticaretle de ilgilenen Öztan, 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı. 2001 yılında Amerika'ya taşınan oyuncu, 2007 yılında İstanbul'a geri döndü.
Afili Aşk - 2019
Görgüsüzler – 2008
Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
Yalvarış – 2000
Günbatımı – 1991
Kiralık Anne – 1990
Sonsuz Kaçış – 1990
Sabahın İlk Işıkları – 1989
Serseri Aşıklar – 1989
Yarın Bir Başka Gündür – 1989
Hedef – 1989
Serçeler Göç Etmez – 1988
Kıbrıs’ta Vuruşanlar – 1988
Sapık Kadın – 1988
Severek Öldüler – 1987
Gençlik Yılları – 1987
Homoti – 1987
Vahşiler – 1987
Umutların Ötesi – 1987
Babamız Eğleniyor – 1987
Kaderim – 1987
Mazideki Kadın – 1986
Sevdan Öldürdü Beni – 1986
Ağlama – 1986
Ava Giden Avlanır – 1986
Hasretim – 1986
Manyak – 1986
Namus Sözü – 1986
Mahkûm – 1985
Bu Ne Sevgi – 1985
Melek Yüzlüm – 1985
Bin Defa Ölürüm – 1985
Domdom Kurşunu – 1985
Fakir Milyoner – 1985
Kaplanlar – 1985
Son Darbe – 1985
Kanun Adamı – 1985
Mahkûm - 1985
Darbe – 1984
Ortadirek Şaban – 1984
Deli Fişek – 1984
Futboliye – 1983
Bedel – 1983
Dostlar Sağolsun – 1983
Aptal Kahraman - 1983
Gül Ağacı – 1983
İkimiz de Sevdik – 1983
Yıldızlar da Kayar – 1983
Küçük Ağa – 1983
Ağlayan Gülmedi mi? – 1982
Bizim Mahalle – 1982
Mahkûm - 1982
Dört Yanım Cehennem – 1982
Sevenler Ölmez – 1982
Doktor Civanım – 1982
Kırmızı Kelebek – 1982
Çırılçıplak – 1981
Kanlı Nigar – 1981
Aşk Dediğin Laftır - 1981
Sönmüş Ocak – 1980
Şaşkın Milyoner – 1979
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