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Şaşkına çeviren olay! Geçirdiği travma sonrasında müzik dehasına dönüştü

08.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihsel döngü içinde yaşanan kimi olaylar âdeta şehir efsanesi halinde gizemini koruyor. Geçmişten günümüze teknoloji ve bilimin ilerleyişi sayesinde aslında bilim insanları araştırmalarını yaparak kimi gizemli durumları çözmeyi başardı. Kimi hala çözülemedi kimiyse mantıklı sebepleri açıklandığı halde kafalarda soru işaretleri bırakmaya devam etti. İşte duyunca şaşıp kalacağınız ilginç bir olay...

Şaşkına çeviren olay! Geçirdiği travma sonrasında müzik dehasına dönüştü

Bu ilginç olaydan bir tanesi Derek Amato’nun başına geldi. Derek Amato’nun yaşadıkları bilim insanları tarafından incelenmeye devam ediyor. Çünkü dünya basınında geniş yankı bulan olaya göre Amato, kafasını vurduktan sonra yaşadığı travmanın etkisiyle uyandığında bir müzik dehasına dönüştü.

2006 yılının ekim ayında Derek, dalış sırasında havuzun dibine kafasını çarptı ve ciddi bir sarsıntı geçirdi. Bu olay yüzünden Derek saçlarının %35’ini ve hafızasının bir kısmını kaybetti ama fakat yaşadığı değişiklikler bununla sınırlı değildi. Çünkü Amato, birçok insanın hayatını adadığı ve sahip olmak isteyeceği bir yetenekle yeniden yaşama gözlerini açtı.

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BİR DEHAYA DÖNÜŞTÜ

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Amato bu özel durumu, “gözlerimi kapattığımda, soldan sağa doğru hareket eden bu siyah ve beyaz yapıları buldum, bu aslında aklımda, sürekli akıp giden müzik notalarının akışını temsil ediyordu.” şeklinde anlatıyor. Travmanın sonrasında noktalara aklından yerlerini aldırmayı başaran Amato, herkesin kıskandığı bir besteciye dönüştü. Daha önceki yıllarda müziksel savant sendromuna yakalanan pek çok kişinin olmasının yanında Amato’nun durumu bir hayli güçlü ve etkiliydi.

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