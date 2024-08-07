Satın aldıkları evde tadilat yaptırmaya karar verdiler! Halının altını kaldırdıklarında servet buldular... "Şaşkına döndük"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Londra şehrinin Walthamstow kentinde yaşayan 37 yaşındaki Josh Brooks ve 38 yaşındaki eşi Emily satın aldıkları 30 yıllık evi yenilemeye karar verdiklerinde ilginç bir keşfe imza attı. İngiliz çift halıyı kaldırdıklarında altında 30 yıllık pahalı bir ahşap zemin olduğunu gördü.

Evi almaya karar verdiklerinde zeminin kalitesini bilmediklerini ifade eden Josh, "Evi ziyaret ettiğimizde küçük bir köşe görmüştük, ancak mükemmel durumda elmas parke olduğunu öğrendiğimizde aklımız başımızdan gitti. Bir döşeme uzmanı gelip baktı ve bize bunun gördüğü en iyi meşe türlerinden biri olduğunu ve mükemmel durumda olduğunu söyledi. Değerinin 20 bin ile 25 bin sterlin (25 bin ile 32 bin dolar) arasında olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti" dedi.

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