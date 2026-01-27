Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sauna skandalı patladı! O ülke karışınca iki eyalet kolları sıvadı

Almanya'da iki kadının saunada gizli bir şekilde görüntülerinin çekilmesi ve zanlının cezasız kalmadı tartışma yarattı. İki eyalet ise cinsel amaçlı çekimlere ceza getirmek için ortak yasa teklifi sundu.

Sauna skandalı patladı! O ülke karışınca iki eyalet kolları sıvadı

Almanya’da Leipzig’de iki kadın, saunada rızaları olmadan gizlice çıplak şekilde görüntülendi. Temmuz 2025'te yaşanan olayın ardından kadınlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi sorguladı; adam suçunu itiraf etti ve telefonu el konularak incelendi.

Sauna skandalı patladı! O ülke karışınca iki eyalet kolları sıvadı 1

İKİ EYALET KOLLARI SIVADI

Ağustos ayında ise zanlının dosyası kapatıldı. Ceza verilmemesi ise tepkilere neden oldu. Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya yönetimleri ise kamusal alanlarda “cinsel saikle” çekilen görüntülerin de yasaklanması için ortak bir Federal Konsey girişimi başlattı. Artık sauna, plaj veya benzeri alanlarda gizlice çekim yapan kişiler doğrudan cezalandırılabilecek.

Sauna skandalı patladı! O ülke karışınca iki eyalet kolları sıvadı 2

Mevcut yasalara göre bir görüntü kaydının suç sayılabilmesi için “kişisel yaşam alanının ihlali” koşulunun oluşması gerekiyor. Leipzig’deki sauna, ücret ödeyen herkesin girebildiği bir kamusal alan sayıldığından, savcılık olayı bu kapsamda değerlendirmedi ve dosya kapatıldı.

Kaynak: artı49

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan yerçekimi iddiası! NASA'dan zorunlu açıklamaKorkutan yerçekimi iddiası! NASA'dan zorunlu açıklama
65 yıl boyunca aynı şirket aynı pozisyon! Rekorlar kitabına girdi65 yıl boyunca aynı şirket aynı pozisyon! Rekorlar kitabına girdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya sauna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.