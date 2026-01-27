Sauna skandalı patladı! O ülke karışınca iki eyalet kolları sıvadı

Almanya’da Leipzig’de iki kadın, saunada rızaları olmadan gizlice çıplak şekilde görüntülendi. Temmuz 2025'te yaşanan olayın ardından kadınlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi sorguladı; adam suçunu itiraf etti ve telefonu el konularak incelendi.

İKİ EYALET KOLLARI SIVADI

Ağustos ayında ise zanlının dosyası kapatıldı. Ceza verilmemesi ise tepkilere neden oldu. Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya yönetimleri ise kamusal alanlarda “cinsel saikle” çekilen görüntülerin de yasaklanması için ortak bir Federal Konsey girişimi başlattı. Artık sauna, plaj veya benzeri alanlarda gizlice çekim yapan kişiler doğrudan cezalandırılabilecek.

Mevcut yasalara göre bir görüntü kaydının suç sayılabilmesi için “kişisel yaşam alanının ihlali” koşulunun oluşması gerekiyor. Leipzig’deki sauna, ücret ödeyen herkesin girebildiği bir kamusal alan sayıldığından, savcılık olayı bu kapsamda değerlendirmedi ve dosya kapatıldı.

