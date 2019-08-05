Mynet Trend

Savaş adım adım yaklaşıyor: Her seçenek masada!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 05.08.2019 14:33 | Son Güncelleme

Hindistan tarafından alınan Keşmir'in özel statüsünün iptali ve asker gönderme kararı, Pakistan ile olan gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Pakistan hükümeti, Hindistan'ın söz konusu hamlesi üzerine 'bütün seçenekleri değerlendireceğini' belirtti.

Savaş adım adım yaklaşıyor: Her seçenek masada!

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir bölgesi üzerinde uzun süredir yaşanan gerilim, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan 370. maddesinin iptali ve bölgeye asker gönderme kararı üzerine yeni bir evreye ulaştı.

Hindistan'ın bu hamlesini 'illegal' olarak tanımlayan Pakistan ise 'bütün seçeneklerin değerlendirileceği' açıklamasında bulundu.

PAKİSTAN'DAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VURGUSU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin statüsünün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile korunduğu vurgulandı ve Hindistan'ın bu 'tek taraflı eyleminin' bölgenin statüsünü değiştirmeyeceği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de, Hindistan'ın Cemmu ile Keşmir'e özerklik tanıyan 370. maddesini değiştirmesini değerlendirmek üzere meclis üyelerini toplantıya çağırdı.

'BMGK KARARLARINA VE HALKIN İSTEKLERİNE AYKIRI'

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hindistan işgali altında bulunan Cemmu ve Keşmir bölgelerinin yasal statüsünün değiştirilmesi BMGK kararlarına ve bölge halkının isteklerine aykırıdır. Pakistan, Keşmir halkının taleplerine dayanan barışçıl bir çözümü destekleme konusundaki ısrarını sürdürüyor ve ihtiyaç olduğu takdirde Keşmir halkının yanında duracaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de, Hindistan'ın 370. maddeyi iptal kararının BM tarafından bölgeye sunulan çözümü ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere'nin 1947 yılında Hindistan'dan çekilmesinden bu yana Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı konumda bulunan Keşmir bölgesinin 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda.

Hindistan ele geçirdiği bölgeleri 'Cemmu Keşmir' eyaleti adı altında kendine bağladı. Cemmu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliğini taşıyor.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e 'Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)' ve 'Gilgit Baltistan' olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
İlk kez oluyor! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindiİlk kez oluyor! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindi
İlginç olay! Polis aracına bunu yerleştirdiİlginç olay! Polis aracına bunu yerleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savaş pakistan Hindistan india kaşmir

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onların dünyasında bir ilk! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindi

İlk kez oluyor! Öksüz kalan balinayı bir yunus evlat edindi

İtalya'da Peru'lu adam, polis arabasının kapı koluna şırınga iğnesi yapıştırdı

İlginç olay! Polis aracına bunu yerleştirdi

Yüzü bir anda şişmeye başladı ama o fotoğraf çekmeye devam etti!

Yüzü bir anda şişmeye başladı ama o fotoğraf çekmeye devam etti!

İnanılmaz anlar! Otomobil eylemcilerin arasına daldı

İnanılmaz anlar! Otomobil eylemcilerin arasına daldı

ABD'den şaşırtan füze kararı!

ABD'den şaşırtan füze kararı!

Çete lideri hapishaneden kaçmak için bunu da yaptı!

Çete lideri hapishaneden kaçmak için bunu da yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.