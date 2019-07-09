Savaş adım adım yaklaşıyor! Yeni tehdit geldi

Ancak İran Devrim Muhafızlarının başında bulunan Tümgeneral Hossein Salami dünyanın Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını bildiği konusunda ısrar etti.

Tahran'ın Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü tarafından yapılan uranyum zenginleşmeyi artırma tehditleri, İran'ın anlaşmada belirlenen sınırları aşmak için geçen hafta attığı küçük adımların ötesine geçecek.

Bu tehditler ayrıca İran'ın nükleer silah yapmasını engellemek amacı taşıyan anlaşmanın büyük başarılarını tersine çevirecek ve anlaşmanın hâlâ uygulanabilir olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratacak.

Batılı uzmanlar İran'ın aylar içinde bir bomba inşaa edebileceğine inanırken, İran anlaşmadan önceki statükoya geri dönmek için ne kadar ileri gidebileceği konusunda önemli detayları vermedi.

SALAMİ: NÜKLEER SİLAHLARIN İSLAMDA YERİ YOK

Ancak Salami, İran'ın nükleer silah peşinde olduğunu reddetti.

Yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Salami, "Dünya bir silah peşinde olmadığımızı bilirken neden bize nükleer mesele konusunda yaptırım uyguluyorlar? Aslında bizi bildiklerimiz yüzünden yaptırım uyguluyorlar" dedi.

Salami "Nükleer silahların İslam'da yeri yok. İslam hiçbir zaman kitle imha silahlarını onaylamıyor" dedi.

