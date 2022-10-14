EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Savaş eş anlamlısı nedir? Savaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaş eş anlamlısı nedir? Savaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin farklı dillerle etkileşim içinde olması kelime haznesini geliştirmiştir. Kelime haznesinin bu kadar zengin olması da Türkçede aynı anlama gelen fakat farklı yazılan kelimelerin de türemesini sağlamıştır. Bu kelimeler aynı veya benzer anlamları taşısalar da farklı yazılırlar. Günlük yaşamda sık sık kullanılan kelimelerden biri olan savaş kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Savaşın eş anlamlı sözcükleri cümle içinde savaş yerine kullanılabilir.

Savaş eş anlamlısı nedir? Savaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İçindekiler

  • Savaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük
  • Savaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaş kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Savaş Türk Dil Kurumuna göre devletlerin aralarında olan ekonomik ya da siyasal anlaşmazlıklar sebebiyle birbirlerine karşı ordularıyla girişmiş oldukları silahlı eylem anlamına gelir. Savaş, bir ülkede siyasi toplulukların veya toplumsal sınıfların yönetimi ele geçirmek için girişmiş oldukları silahlı eyleme de denir. Bunun yanı sıra uğraşma, kavga, mücadele, bir şeyi ortadan kaldırmak için girişilen mücadele anlamında da kullanılır.

Kader eş anlamlısı nedir? Kade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKader eş anlamlısı nedir? Kade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Savaşın eş anlamlısı olan sözcükler de savaş ile aynı anlama gelir. Fakat yazılışları ve okunuşları savaştan farklıdır. Türkçede önemli bir yere sahip olan eş anlamlı kelimeler, kelime dağarcığının gelişmesine de yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeler genel olarak birbirleri ile aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Savaşın eş anlamlıları da cümle içinde savaş ile aynı anlamı ifade eder. Savaş kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Harp
  • Cenk
  • Cidal
  • Mücadele
  • Kavga
  • Sefer
  • Kıtal
Meslek eş anlamlısı nedir? Meslek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMeslek eş anlamlısı nedir? Meslek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaş ile aynı anlama gelen sözcükler yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden ayrı olsa da cümle içinde aynı anlama gelir. Eş anlamlı kelimeleri konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Savaş eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Osmanlı Devleti düşmanlarla büyük küçük birçok harpte bulundu.
  • İnsanın en büyük mücadelesi kendisiyle oluyor.
  • Ekonomik kriz yüzünden ülkede cenk meydana gelecek.
  • Erlerin müspet bir cidale hazır olması gerekiyordu.
Dua eş anlamlısı nedir? Duanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımDua eş anlamlısı nedir? Duanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
2022 Mühendislik Tamamlama Tercihleri başvuruları başladı mı? 2022 Mühendislik Tamamlama Tercihleri başvuruları başladı mı?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

Öğrenci ulaşım desteği kaç TL, kimler başvurabilir?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.