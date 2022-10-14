Savaş eş anlamlısı nedir? Savaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaş kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Savaş Türk Dil Kurumuna göre devletlerin aralarında olan ekonomik ya da siyasal anlaşmazlıklar sebebiyle birbirlerine karşı ordularıyla girişmiş oldukları silahlı eylem anlamına gelir. Savaş, bir ülkede siyasi toplulukların veya toplumsal sınıfların yönetimi ele geçirmek için girişmiş oldukları silahlı eyleme de denir. Bunun yanı sıra uğraşma, kavga, mücadele, bir şeyi ortadan kaldırmak için girişilen mücadele anlamında da kullanılır.

Savaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Savaşın eş anlamlısı olan sözcükler de savaş ile aynı anlama gelir. Fakat yazılışları ve okunuşları savaştan farklıdır. Türkçede önemli bir yere sahip olan eş anlamlı kelimeler, kelime dağarcığının gelişmesine de yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeler genel olarak birbirleri ile aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Savaşın eş anlamlıları da cümle içinde savaş ile aynı anlamı ifade eder. Savaş kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Harp

Cenk

Cidal

Mücadele

Kavga

Sefer

Kıtal

Savaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Savaş ile aynı anlama gelen sözcükler yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden ayrı olsa da cümle içinde aynı anlama gelir. Eş anlamlı kelimeleri konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Savaş eş anlamlısı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

Osmanlı Devleti düşmanlarla büyük küçük birçok harpte bulundu.

İnsanın en büyük mücadelesi kendisiyle oluyor.

Ekonomik kriz yüzünden ülkede cenk meydana gelecek.

Erlerin müspet bir cidale hazır olması gerekiyordu.



