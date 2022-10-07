Meslek eş anlamlısı nedir? Mesleğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Meslek, belirli bir eğitim sonucu kazanılan, düzenli bilgi ve beceriye dayalı, insanlara faydalı bir üretimi olan, fayda sağlamak karışılığında gelir elde etmek için yapılan, kuralları belirlenmiş iştir. Aynı zamanda başka anlamları da bulunan meslek kelimesinin diğer anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Kuralları belirlenmiş iş

Uğraş

(Felsefe) Öğreti

(Felsefe) Dizge

Çığır, okul, ekol

Meslek kelimesi Türkçemize Arap coğrafyasıyla olan temaslarımız sonucunda eklenen kelimelerden birisidir. Tarihteki en eski kayıtlara göre 1600'lü yıllarda kullanılmış olan bu kelimenin kökeni Arapçadır. Arapça "slk" kökünden gelen ve "yol, yöntem, fikir akımı, rota, hayatta tutulan yol" anlamına gelen "maslak" kelimesinden türemiştir.

Meslek eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları karşıladığı için cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. Ancak kelimelerin birden fazla anlamı olduğu için kelimeleri kullanmadan önce mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamını kontrol etmek gerekir. Meslek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler dilimizde bulunmaktadır. Meslek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Dizge

Hayat

İş

Uğraş

Öğreti

Mesleğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mesleğin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

O yörenin halkı genellikle tarım ile uğraşır.

Büyük dedemin öğretileri yıllar boyunca aile geleneğimiz içerisinde korunmuştu.

İyi bir uğraşın olmalı ki geçim derdi yaşama.

Boş ve anlamsız uğraşlara girdiği için burnu yerden kalkmazdı.

Kendine uyan uğraşı bir türlü bulamamıştı.

O dizgenin içinde umutlu olmasını sağlayacak bir durum yoktu.

Mezun olduktan hemen sonra iş bulabilmişti.

Uzun çalışmalar sonucunda pazarlama hayatına alışmıştı.



