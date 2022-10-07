Meslek eş anlamlısı nedir? Mesleğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Meslek, belirli bir eğitim sonucu kazanılan, düzenli bilgi ve beceriye dayalı, insanlara faydalı bir üretimi olan, fayda sağlamak karışılığında gelir elde etmek için yapılan, kuralları belirlenmiş iştir. Aynı zamanda başka anlamları da bulunan meslek kelimesinin diğer anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Meslek kelimesi Türkçemize Arap coğrafyasıyla olan temaslarımız sonucunda eklenen kelimelerden birisidir. Tarihteki en eski kayıtlara göre 1600'lü yıllarda kullanılmış olan bu kelimenin kökeni Arapçadır. Arapça "slk" kökünden gelen ve "yol, yöntem, fikir akımı, rota, hayatta tutulan yol" anlamına gelen "maslak" kelimesinden türemiştir.
Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları karşıladığı için cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. Ancak kelimelerin birden fazla anlamı olduğu için kelimeleri kullanmadan önce mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamını kontrol etmek gerekir. Meslek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler dilimizde bulunmaktadır. Meslek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Mesleğin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: