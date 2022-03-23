Putin, Stalin’in İkinci Dünya Savaşı taktiğini uyguluyor! Kendi askerlerinin peşine infaz mangalarını yolladı

Yüksek rütbeli Rus askerlerinin de teslim olma çağrısına uyduğunun bildirilmesi üzerine Putin’in düğmeye bastığı söylendi. Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaştan kaçmaya çalışan Rus askerlerini tespit edip öldürmesi için infaz mangasını savaş bölgesine gönderdiği iddia edildi.

“FİRAR EDEMEYİZ, KAÇMAYI DENEYEMEYİZ”

İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yapılan habere göre, savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna istihbaratı tarafından Rus askerlerine ulaşarak nasıl teslim olacaklarını dair bilgilendirme mesajları gönderildiği belirtildi. Rus askerlerinden bazıları bu çağrıya olumlu dönüş yaparken, Ukrayna güçlerinin belirledikleri lokasyonlarda tanklarını ve silahlarını teslim etti. İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Victor Andrusiv, “Rus birlikleri gönüllü olarak ordumuzla temasa geçip teslim olmak istediklerini, aktif çatışmalarda yer almadıklarını açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Yakalanan bir Rus askeri İngiliz basınında yaptığı açıklamada, “Firar edemeyiz ya da kaçmayı deneyemeyiz, çünkü kademeler peşimizden geliyor, Rusya'ya dönmeye çalışan kaçakları öldürüyor.” dedi.



