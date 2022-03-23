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İngiliz gazetesinden şaşırtan iddia: Ukraynalı Bakan Dimitro, silahların azaldığını söyledi

23.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 28. gününde dünyanın gözü kulağı o bölgede yaşananlara çevrilmeye devam ediyor. Dünya basınında yer alan haberlerde Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği ve silah ile asker gücünün azaldığına yönelik haberler gündemi belirliyor. İngiliz basında yer alan bir haber ise Ukrayna için endişe verici bir havanın oluşmasına neden oldu.

İngiliz gazetesinden şaşırtan iddia: Ukraynalı Bakan Dimitro, silahların azaldığını söyledi

Amerika Birleşik Devleti Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada savaşın seyrinin Ukrayna tarafına döndüğü yönünde yetkilerin yaptığı açıklamalar dikkatleri çekti. İngiliz The Time gazetesi Ukrayna ordusunun silahlarının mühimmatının azaldığına yönelik bir haber yaptı. Söz konusu haberde Ukrayna’nın Rus uçaklarını ve tanklarını imha etmek için ihtiyaç duyduğu silahların hızla tükendiği bilgisine yer verildi. Gazete kaynak olarak ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın geçen hafta arkadaşlarına yaptığı bir açıklamayı gösterdi.

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“İKİ HAFTALIK SİLAHIMIZ KALDI”

The Times gazetesinin haberinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın geçen hafta arkadaşlarına, “Ordumuzun iki haftalık uçaksavar ve tanksavarları kaldı. Son günlerde bazı ülkelerin ekstra silah göndermesine rağmen kısmen değişti” dediği de iddia edildi. Ukrayna’nın Almanya ve Fransa’ya “sözünde durmaları” yönünde baskı yaptığı da belirtildi.

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