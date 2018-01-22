Savaşçı 29. Yeni bölüm fragmanı: Temo'nun ikizi mi var? (Son bölüm izle - Mübariz İbrahimov kimdir?)

Savaşçı son bölüm duygusal bir final sahnesi ile izleyicileri hem gururlandırdı hem de hüzünlendirdi. Savaşçı 29. yeni bölüm fragmanı ise merak uyandıran Temo sahnesi ile tartışma yarattı. Hatırlanacağı gibi son bölümde Kılıç Timi Temo'yu yakalamıştı. Ancak Savaşçı 29. Bölüm fragmanında yüzünde yara izi olmayan bir Temo'nun dışarıda olduğu ve Albay Kopuz'u öldürme planı için zehri teslim ettiği görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor?
TEMO'NUN İKİZİ Mİ VAR?
Son bölümde yakalanan Temo'nun fragmanda dışarıda gözükmesi hem de Albay Kopuz'u öldürmesi planlanan zehri sağlayan kişi olarak gözükmesi izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu ve kafaları karıştırdı. Kimileri Temo'nun bir nedenden ötürü serbest bırakıldığı ve yüzünde yara olan Temo'nun aslında bir ikinci kişilik olduğunu düşünüyor. Kimileri ise Temo'nun geçmişte bu dünyada benden iki tane var sözüne dayanarak Temo'nun ikizi olduğunu düşünüyor.
ALBAY KOPUZ ÖLECEK Mİ?
Savaşçı 29. bölüm fragmanında Albay Kopuz'un kahvesine zehir konduğu görülüyor. Yoksa Savaşçı yeni bölümde Albay Kopuz ölecek mi? Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Albay Halil İbrahimö Kopuz' canlandıran Murat Serezli diziden ayrılacak mı merak edilyor? İşte bol çatışma sahnesi barındıran ve kafaları karıştıran Savaşçı yeni bölüm fragmanı ve devamında kaçıranlar için son bölümden detaylar...
SAVAŞÇI 29. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ
Doğal olarak fragmanda en ilgi çeken ve en konuşan sahne Temo'nun zehri verişi oldu. İzleyiciler sosyal medyada Temo'nun yara izi ve kimliği ile ilgili çeşitli tahminlerini paylaşıyorlar.
Fragman olay— ❇ (@Dbuyuk_fc) 21 Ocak 2018
Haftaya yine heyecan tavan yapacak— ƐYFƐƬ ѴƐ YΛƓĤΛZ FΛИı SƐŔΛṖ (@serapguner7) 21 Ocak 2018
O değilde keşke Afrin deki operasyon için destek mesajınızı yayımlasaydınız— Baycan Metehan SAVCI ???????????????? (@SavciBaycan) 22 Ocak 2018
Bos kovan kullansaniz surekli daha gercekci olur— Kaan (@K44N_34) 21 Ocak 2018
MÜBARİZ İBRAHİMOV KİMDİR?
Savaşçı son bölümde izleyicinin takdirini toplayan bir sahne de Mübariz İbrahiov'un anılması oldu. Peki Mübariz İbrahimov kimdir?
7 Şubat 1988 tarihinde, Bilesuvar kazası Aliabad köyünde dünyaya geldi. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında orta öğretimini tamamladı.
Aynı sene askeri görevini yapmak üzere hizmete alındı. Askeri hizmetini Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde sürdürdü. 2007 yılında askeri hizmetini Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil işlerde çalıştıktan sonra 2009 yılının Ağustos ayında Uzman Çavuş oldu. Terter kazasının askeri birliklerinden birinde hizmet etmiştir.
19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında Mübariz İbrahimov kimseye haber vermeden, sadece "Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağolsun" diye bir mektup bırakarak tek başına 1 km mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat, Ermeni silah ve mühimmatını kullanarak çarpıştı ve sabaha karşı hayatını kaybetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Uzman Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'a "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanının (ölümünden sonra) verilmesi hakkında kararını onayladı. Çatışmada ölen askere bu unvan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin erkinliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasında gösterdiği üstün hizmet ve reşadet sebebiyle verildi.
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Temo’yu ele geçiren Kılıç Timi, Kürşat’ın hamlesiyle şok olur. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Kağan için Kürşat’ı durdurmak hiç kolay olmadı.
Pia ise yaptığı planla Kopuz Albay’ı öldürmeye kararlıydı. Fakat Albay’ın Temo’yla ilgili gelen bilgilerdeki bir ayrıntıyı fark etmesi, Pia’yla Kopuz’u karşı karşıya getirdi.
Bu arada Güneydoğu kırsalından gelen kötü haber Kılıç Timi’ni harekete geçirdi. Albay Kopuz ve General Kutalmış için bu operasyon çok önemliydi. Çünkü söz konusu olan bir Mehmetçik’in hayatı idi. Bu Mehmetçik’i sağ salim dedesi ve ninesine kavuşturmak için Kılıç Timi zamana karşı yarıştı.
Obaköy’lü Şehit dedesi Mehmet Taşlıca’ya diğer torununun da şehadet haberini vermemek için canını ortaya koyan Kılıç Timi, Mehmet dedenin bir başka dileğini yerine getirmek için Anıtkabir’e gitti ve Mustafa Kemal Atatürk’e selam durdu. Bu gelişmelerin yaşandığı Savaşçı son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan bölümün tamamını izleyebilirsiniz.
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