Savaşçı 29. Yeni bölüm fragmanı: Temo'nun ikizi mi var? (Son bölüm izle - Mübariz İbrahimov kimdir?)

Savaşçı son bölüm duygusal bir final sahnesi ile izleyicileri hem gururlandırdı hem de hüzünlendirdi. Savaşçı 29. yeni bölüm fragmanı ise merak uyandıran Temo sahnesi ile tartışma yarattı. Hatırlanacağı gibi son bölümde Kılıç Timi Temo'yu yakalamıştı. Ancak Savaşçı 29. Bölüm fragmanında yüzünde yara izi olmayan bir Temo'nun dışarıda olduğu ve Albay Kopuz'u öldürme planı için zehri teslim ettiği görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor?

TEMO'NUN İKİZİ Mİ VAR?

Son bölümde yakalanan Temo'nun fragmanda dışarıda gözükmesi hem de Albay Kopuz'u öldürmesi planlanan zehri sağlayan kişi olarak gözükmesi izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu ve kafaları karıştırdı. Kimileri Temo'nun bir nedenden ötürü serbest bırakıldığı ve yüzünde yara olan Temo'nun aslında bir ikinci kişilik olduğunu düşünüyor. Kimileri ise Temo'nun geçmişte bu dünyada benden iki tane var sözüne dayanarak Temo'nun ikizi olduğunu düşünüyor.

ALBAY KOPUZ ÖLECEK Mİ?

Savaşçı 29. bölüm fragmanında Albay Kopuz'un kahvesine zehir konduğu görülüyor. Yoksa Savaşçı yeni bölümde Albay Kopuz ölecek mi? Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Albay Halil İbrahimö Kopuz' canlandıran Murat Serezli diziden ayrılacak mı merak edilyor? İşte bol çatışma sahnesi barındıran ve kafaları karıştıran Savaşçı yeni bölüm fragmanı ve devamında kaçıranlar için son bölümden detaylar...