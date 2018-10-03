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Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı: Kağan'ın hedefinde kim var? (Savaşçı yeni sezon ne zaman?)

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 08:07 | Son Güncelleme

Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi yeni sezonu için geri sayım başladı. Savaşçı yeni sezon ilk bölümü 7 Ekim Pazar günü Fox TV'de hayranları ile buluşuyor. Nefes kesen Savaşçı yeni bölüm fragmanında firari olan Kağan Bozok'u geri getirmeye giden Kılıç Timi bunu başarabilececek mi? Kağan'ın hedefinde Haydar Yüzbaşı mı var? İşte Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı...

Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı: Kağan'ın hedefinde kim var? (Savaşçı yeni sezon ne zaman?)

Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı ve dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatıldığı “Savaşçı” 3. sezonuyla 7 Ekim Pazar günü Fox TV'de başlıyor. Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi, firari Kağan Bozok'un peşine düşüyor. Kopuz Albay, onun bir suçlu olduğu söylese de ekip kabul etmek istemiyor. Diğer yandan Kağan, firari hayatında kiralık katil gibi çalışıyor. Öldürmek için anlaştığı ve hedef aldığı kişi Haydar Yüzbaşı mı? İşte nefes kesen Savaşçı yeni bölüm fragmanları...

SAVAŞÇI 49. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SAVAŞÇI 49. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

Savaşçı yeni sezon ilk bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin hedefinde Kağan Bozok var. Kağan'ın yerini tespit eden Tim harekete geçiyor. Albay Kopuz ile Yüzbaşı Bozkurt arasında geçen konuşmalar merak uyandırdı. Kağan öldü mü sorusuna verilen Hedef öldürüldü cevabı acaba Kağan öldü mü dedirtiyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi 7 Ekim Pazar günü üçüncü sezonuyla FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yeni sezon çekimleri Ankara ve Eskişehir'de devam eden Savaşçı'nın 49. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı'nın 3. sezon fragmanında, Kılıç Timi'ndeki her Türk devletinden gelen askerler dikkat çekiyor. Türk birliği vurgusunun ön plana çıktığı yeni sezon fragmanında, Kılıç Timi Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

BERK OKTAY DİZİDEN AYRILDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Kılıç Tim'i Yüzbaşı Kağan'ı (Berk Oktay) ortadan kaldırmak için operasyon yapıyor. Yüzbaşı Haydar ile Kağan karşı karşıya geliyor ve Haydar tetiği çekiyor. Albay Halil İbrahim telefonda "Kağan öldü mü?" sorusunu sorarken Haydar, "Hedef öldürüldü komutanım" şeklinde cevap veriyor.

İKİNCİ KEZ İŞ DURDURMA EYLEMİ Mİ YAPILDI?

Üçüncü sezon çekimlerine başlanan Savaşçı dizisinin ekibinin setinde ödeme krizi nedeniyle ikinci kez iş durdurma eylemi yapıldığı iddia edildi. Öte yandan Medyatava'nın iddiasına göre, Savaşçı'yla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise sette ödeme krizi yüzünden değil, senaryoda yapılan değişiklikler yüzünden çekimlere ara verildiği yönünde.

Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı dizinin bu sezon yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE SÜRÜYOR

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara’da son hız devam ediyor.

savasci

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.

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