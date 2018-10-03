Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı: Kağan'ın hedefinde kim var? (Savaşçı yeni sezon ne zaman?)

Savaşçı 49. yeni bölüm 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı ve dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatıldığı “Savaşçı” 3. sezonuyla 7 Ekim Pazar günü Fox TV'de başlıyor. Savaşçı 49. yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi, firari Kağan Bozok'un peşine düşüyor. Kopuz Albay, onun bir suçlu olduğu söylese de ekip kabul etmek istemiyor. Diğer yandan Kağan, firari hayatında kiralık katil gibi çalışıyor. Öldürmek için anlaştığı ve hedef aldığı kişi Haydar Yüzbaşı mı? İşte nefes kesen Savaşçı yeni bölüm fragmanları... SAVAŞÇI 49. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI SAVAŞÇI 49. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI Savaşçı yeni sezon ilk bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin hedefinde Kağan Bozok var. Kağan'ın yerini tespit eden Tim harekete geçiyor. Albay Kopuz ile Yüzbaşı Bozkurt arasında geçen konuşmalar merak uyandırdı. Kağan öldü mü sorusuna verilen Hedef öldürüldü cevabı acaba Kağan öldü mü dedirtiyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi 7 Ekim Pazar günü üçüncü sezonuyla FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni sezon çekimleri Ankara ve Eskişehir'de devam eden Savaşçı'nın 49. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı'nın 3. sezon fragmanında, Kılıç Timi'ndeki her Türk devletinden gelen askerler dikkat çekiyor. Türk birliği vurgusunun ön plana çıktığı yeni sezon fragmanında, Kılıç Timi Anıtkabir'i ziyaret ediyor. BERK OKTAY DİZİDEN AYRILDI MI? Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanında şoke eden bir gelişme yaşanıyor. Kılıç Tim'i Yüzbaşı Kağan'ı (Berk Oktay) ortadan kaldırmak için operasyon yapıyor. Yüzbaşı Haydar ile Kağan karşı karşıya geliyor ve Haydar tetiği çekiyor. Albay Halil İbrahim telefonda "Kağan öldü mü?" sorusunu sorarken Haydar, "Hedef öldürüldü komutanım" şeklinde cevap veriyor.