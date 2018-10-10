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Savaşçı 50. yeni bölümden ön izleme nefes kesti! "Sarı Başbuğ'un çocukları sözünden döner mi Kağan?"

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Savaşçı 50. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi geçtiğimiz Pazar günü nefes kesen bir bölümle yeni sezonu açtı. Kılıç Timi, Kağan'ın peşine düşmüş ve onu yakalamak için operasyon düzenlemişti. Finalde ise Leyla Kağan'ın başına silahı dayamıştı. Savaşçı yeni bölümden ön izlemede ise Haydar, Kağan'ı teslim olması için Atatürk'ün sözleri ile ikna etmeye çalışıyor. İşte Savaşçı 50. bölümden tüyler ürperten

Savaşçı 50. yeni bölümden ön izleme nefes kesti! "Sarı Başbuğ'un çocukları sözünden döner mi Kağan?"

Savaşçı 50. yeni bölüm ön izleme sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi, 3. yeni sezonuna geçen Pazar günü girmişti. Son bölümde firari Kağan'ın izi bulunmuş ve Kılıç Timi, eski komutanlarını geri getirmek için operasyona girmişti. Nefes kesen son bölüm final sahnesi ise Leyla'nın Kağan'ın kafasına silah dayaması ile bitmişti. Savaşçı yeni bölümden yayınlanan bu sahnede ise Haydar, Kağan'ı teslim olması için Mustafa Kemal Atatürk'ün tüyleri diken diken eden sözleri ile ikna etmeye çalışıyor. İşte Savaşçı 50. bölüm ön izleme ve Atatürk'ün o müthiş sözleri...

SAVAŞÇI 50. BÖLÜM ÖN İZLEME

ATATÜRK'ÜN MÜTHİŞ SÖZLERİ

23 Nisan 1920... Ankara’da büyük millet meclisi açılmıştır. Memleketin her tarafından birçok milletvekilleri gelmiştir. Bu yeni meclise gelenlerin bir kısmı Ankara’da hiçbir şeyin olmadığını görünce, ümitsizliğe düşmüşlerdi. Bahsedilen ne Yeşilordu, ne hazine, ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece, Mustafa Kemal...

...Bazılarına bu dava çürük gelmiş olacak ki, memleketlerine dönmeye karar verdiler. Bunlar geri dönerlerse mecliste huzursuzluk olacağını anlayan Mustafa Kemal, kürsüye çıktı. O gün pek heyecanlıydı. Atatürk’ün hayatında belki de böyle canlı bir tablo doğmamıştı. Milletvekillerine hitaben şöyle demiştir:

“İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla milli meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür, bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatı ile buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta, hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, göğsüne fişeklerini dizer, bir eline de bayrağını alır, Elmadağ’ına çıkar, orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim!...”﻿

SAVAŞÇI 50. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 3. sezonu nefes kesen bir bölümle açtı. Savaşçı 49. yeni bölümde Kılıç Timi Kaan Bozok’u ele geçirmek için her yerde operasyon yaptı. Ancak Azerbaycan’dan gelen bir istihbarat olayın seyrini değiştirdi. Kaan Yüzbaşı bulunmuş ve bir operasyon daha yapıldı. Kaan Bozok’u kurtarma operasyonunda işler kötü gitti. Yüzbaşı Kaan Bozok bulunamayınca Kılıç Timi çaresiz kaldı.

Savaşçı 49. bölüm final sahnesinde ise Leyla bir kez daha Kağan Bozok'un karşısına çıktı.

SAVAŞÇI YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kağan Bozok, General Ahmet Kutalmış’ı vurmuş ve ardından da izini kaybettirmiştir. Olayın yankıları sürerken Albay İbrahim Kopuz, artık bir suçlu olan Kağan’ı yakalamak için en küçük istihbaratı dahi değerlendirir. Ancak büyük bir askeri zekaya ve yeteneğe sahip olan Kağan’ı ele geçirmek isteyen çeşitli suç örgütleri de vardır. Kılıç Timi, komutanları Kağan’ı yakalama konusunda büyük bir ikilem yaşarken, Selver’i Kağan’ın suçlu olduğuna kimse inandıramaz. Oğlunun hayatından endişelenen Selver, umutla Kağan’dan bir haber bekler. Kaçak hayatına devam eden Kağan ise beklenmedik hamlesiyle Albay Kopuz ve Kılıç Timi’ni şaşkınlığa uğratır.

SAVAŞÇI YENİ SEZONDA KADROYA KATILANLAR

Ünlü oyuncu Murat Han, uluslararası her güce çalışan üst düzey terörist “Karon” karakteri ile bundan böyle dizinin kadrosunda yer alacak.

murat han

Başarılı oyuncu Doruk Şengezer, “Lazar” karakteriyle Karon’un tetikçilerinden, yardımcılarından birisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Marius Toma, Esma Soysal, Reyhan Nur Çalıkoğlu, Melih Akdemir, Rojhat Özsoy gibi deneyimli isimler de sürpriz karakterlerle ekrana gelecek.

doruk

AZERBAYCAN TÜRKLERİ DE SAVAŞÇI KADROSUNDA

Yüzbaşı Bahtiyar Resulzade karakterini canlandıracak Kenan Mahmudov, Mehmet Emin Vahabzade rolünü canlandıracak Elvin Ahmedov ve Albay Cevher Hacıbeyov’u canlandıracak Kamran Dadaşzade de diziyle beraber izleyiciyle buluşacak.

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