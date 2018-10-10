23 Nisan 1920... Ankara’da büyük millet meclisi açılmıştır. Memleketin her tarafından birçok milletvekilleri gelmiştir. Bu yeni meclise gelenlerin bir kısmı Ankara’da hiçbir şeyin olmadığını görünce, ümitsizliğe düşmüşlerdi. Bahsedilen ne Yeşilordu, ne hazine, ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece, Mustafa Kemal...

Savaşçı 50. yeni bölüm ön izleme sahnesi izleyenleri duygulandırdı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi, 3. yeni sezonuna geçen Pazar günü girmişti. Son bölümde firari Kağan'ın izi bulunmuş ve Kılıç Timi, eski komutanlarını geri getirmek için operasyona girmişti. Nefes kesen son bölüm final sahnesi ise Leyla'nın Kağan'ın kafasına silah dayaması ile bitmişti. Savaşçı yeni bölümden yayınlanan bu sahnede ise Haydar, Kağan'ı teslim olması için Mustafa Kemal Atatürk'ün tüyleri diken diken eden sözleri ile ikna etmeye çalışıyor. İşte Savaşçı 50. bölüm ön izleme ve Atatürk'ün o müthiş sözleri...

...Bazılarına bu dava çürük gelmiş olacak ki, memleketlerine dönmeye karar verdiler. Bunlar geri dönerlerse mecliste huzursuzluk olacağını anlayan Mustafa Kemal, kürsüye çıktı. O gün pek heyecanlıydı. Atatürk’ün hayatında belki de böyle canlı bir tablo doğmamıştı. Milletvekillerine hitaben şöyle demiştir:

“İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla milli meclise davet etmedim. Herkes kararında özgürdür, bunlara başkaları da katılabilirler. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatı ile buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta, hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, göğsüne fişeklerini dizer, bir eline de bayrağını alır, Elmadağ’ına çıkar, orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim!...”﻿

SAVAŞÇI 50. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 3. sezonu nefes kesen bir bölümle açtı. Savaşçı 49. yeni bölümde Kılıç Timi Kaan Bozok’u ele geçirmek için her yerde operasyon yaptı. Ancak Azerbaycan’dan gelen bir istihbarat olayın seyrini değiştirdi. Kaan Yüzbaşı bulunmuş ve bir operasyon daha yapıldı. Kaan Bozok’u kurtarma operasyonunda işler kötü gitti. Yüzbaşı Kaan Bozok bulunamayınca Kılıç Timi çaresiz kaldı.