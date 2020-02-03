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Savaşçı 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ diziden ayrılıyor mu? Savaşçı 91. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2020 01:38 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı 91. son bölümüyle ekrana geldi. Savaşçı son bölümde Kopuz Albay, Markus'u yakalamak için büyük bir operasyon düzenledi. Savaşçı'nın 92. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kılıç Timi ile Markus ve adamları arasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Çatışma sonunda ise Markus, Kılıç Timi tarafından yakalanıyor. Yüzbaşı Kağan Bozok ise Markus'un ağzına el bombası koyuyor. Peki Savaşçı'da Markus ölüyor mu? Gökçen Gökçebağ Savaşçı'dan ayrılıyor mu?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 92. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Savaşçı'nın 9 Şubat Pazar yayınlanacak olan yeni bölümünde, Markus'tan intikam almak için yemin eden Kopuz Albay'ın planıyla Kılıç Timi harekete geçiyor.

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MARKUS ÖLÜYOR MU?

Markus'un adamlarını tek tek indiren Kılıç Timi sonunda Markus'u da yakalıyor. Yüzbaşı Kağan Bozok ise kendisine 'Sen kimsin. Senin rütben yetmez' diyen Markus'a "Ben Türk ulusunun kılıcıyım" sözleriyle yanıt veriyor ve ağzına pimi çekilmiş el bombası koyuyor. Savaşçı'da Gökçen Gökçebağ'ın canlandırdığı Markus'un ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Türkmen köyüne saldıran teröristlere, yardım ve yataklık eden güvenlik şirketi elemanları, Kopuz Albay ve Kılıç Timi tarafından ele geçirilmiştir. Yaşanan büyük gerilime rağmen, Kopuz Albay’ın suçluları bırakmaya hiç niyeti yoktur.

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Markus’u yakalamaya kararlı olan Kopuz Albay, yaptığı plan doğrultusunda Çiğdem Teğmen’i ve Seyfi’yi harekete geçirir. Bu arada Markus da boş durmaz, yeni hamlesi için hazırlıklara başlar. Ancak Markus’un peşinde olan Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirir. Markus amacına ulaşmak için harekete geçerken, Kopuz Albay da Çiğdem’den aldığı istihbaratla Kılıç Timi’ni acil operasyona çıkarır... Fakat Kılıç Timi zamana karşı yarışırken Markus’u durdurmak kolay olmayacaktır.

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