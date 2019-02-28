Savaşçı dizisi oyuncularından set pozları!

Yoğun kış şartlarında çekimleri sürdüren ekip, güzel ve güneşli havayı yakalayınca kamera karşısına geçip günün keyfini çıkardı.
Ekip dizi çekimleri öncesinde makyaj karavanında ve hazırlık aşamasında pozlar verdi.
Savaşçı’nın askerleri “Bizim de makyajımız bu.” diyerek, siyaha boyalı yüzleriyle poz verdiler.
Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı “Savaşçı”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.
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