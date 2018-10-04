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Savaşçı dizisi yeni sezonu sürpriz isimlerle açıyor

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

Fox TV'de 7 Ekim Pazar akşamı yeni sezonu açacak olan Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosu genişledi. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar olan “Bordo Berelilerin” hikayesini ele alan “Savaşçı” dizisi, yeni sezonda da sürpriz isimlerle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Savaşçı dizisi yeni sezonu sürpriz isimlerle açıyor

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisine birçok yeni isim katıldı.

Ünlü oyuncu Murat Han, uluslararası her güce çalışan üst düzey terörist “Karon” karakteri ile bundan böyle dizinin kadrosunda yer alacak.

murat han

Başarılı oyuncu Doruk Şengezer, “Lazar” karakteriyle Karon’un tetikçilerinden, yardımcılarından birisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Marius Toma, Esma Soysal, Reyhan Nur Çalıkoğlu, Melih Akdemir, Rojhat Özsoy gibi deneyimli isimler de sürpriz karakterlerle ekrana gelecek.

doruk

AZERBAYCAN TÜRKLERİ DE SAVAŞÇI KADROSUNDA
Yüzbaşı Bahtiyar Resulzade karakterini canlandıracak Kenan Mahmudov, Mehmet Emin Vahabzade rolünü canlandıracak Elvin Ahmedov ve Albay Cevher Hacıbeyov’u canlandıracak Kamran Dadaşzade de diziyle beraber izleyiciyle buluşacak.

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