Savaşçı dizisinde Çiğdem Teğmen fırtınası esiyor!

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin son bölümünde Kılıç Timi ile birlikte sınır dışına tehlikeli bir operasyona giden Çiğdem Teğmen, diziye heyecan kazandırdı.

Sergilediği etkileyici oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Gaye Turgut, sosyal medyada da gündem oluşturarak olumlu tepkiler aldı ve özellikle bölümün finalinde Çiğdem Teğmen'in vurulduktan sonraki ölüm kalım savaşı seyircide büyük heyecan uyandırdı.

Gelecek hafta Çiğdem Teğmen'in akıbeti ve Kılıç Timi'nin destansı hikayesi nasıl gelişmelere sahne olacak? “Savaşçı” her Pazar 20.00'de FOX'ta.

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