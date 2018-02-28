MAGAZİN

Savaşçı dizisinde Öykü Çelik sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 21:50 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Öykü Çelik, Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosuna katıldı. Öykü Çelik dizide Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt karakterini canlandıracak.

Savaşçı dizisinde Öykü Çelik sürprizi

Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Çağrı Şensoy, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisine yeni bir isim katıldı.

4 Mart Pazar günü yayınlanacak olan dizinin 34. bölümde ünlü oyuncu Öykü Çelik, “Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt” karakterine hayat verecek.

öykü-çelik-savaşçı1

25 yaşında, Edirne’li, çiftçi bir ailenin kızını canlandıracak olan Çelik; Disiplinli, sert ve aynı zamanda askerliğin getirdiği bütün kurallara harfiyen uyan bir asker olarak izleyici karşısına çıkacak.

öykü-çelik-savaşçı2

Savaşçı her pazar saat 20.00'de Fox'ta...

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öykü çelik savaşçı

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 14. bölüm fragmanı! 'Survivor All Star'da şimdi hangi kurdu yiyecekler?'

Survivor 2018 14. bölüm fragmanı! 'Survivor All Star'da şimdi hangi kurdu yiyecekler?'

Burcu Biricik 8. Gün için uçtu!

Burcu Biricik 8. Gün için uçtu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

TRT yasağına Demet Akalın'dan tepki: Doğru mu TRT?

TRT yasağına Demet Akalın'dan tepki: Doğru mu TRT?

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.