Savaşçı dizisinde Öykü Çelik sürprizi

Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Çağrı Şensoy, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisine yeni bir isim katıldı.

4 Mart Pazar günü yayınlanacak olan dizinin 34. bölümde ünlü oyuncu Öykü Çelik, “Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt” karakterine hayat verecek.

25 yaşında, Edirne’li, çiftçi bir ailenin kızını canlandıracak olan Çelik; Disiplinli, sert ve aynı zamanda askerliğin getirdiği bütün kurallara harfiyen uyan bir asker olarak izleyici karşısına çıkacak.

Savaşçı her pazar saat 20.00'de Fox'ta...

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