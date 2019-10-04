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Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kağan Bozok geri dönecek mi? Savaşçı 4. yeni sezondan çarpıcı fragman!

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 01:28 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 4. yeni sezon 77. bölüm yayın tarihi belli oldu. Fox'un sevilen dizisi Savaşçı yeni bölümleriyle ekrana dönüyor. Savaşçı'nın yeni sezonunda Kılıç Timi, yoluna kaldığı yerden devam edebilecek mi? Savaşçı'nın yeni bölümünde Yüzbaşı Haydar Bozkurt, hayata küsen ve her şeyden uzaklaşarak karavanda yaşamaya başlayan Kağan Bozok'u Kılıç Timi'ne geri döndürmeye çalışıyor. Kılıç Timi'nin zorlu mücadelesinin anlatıldığı Savaşçı ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve fragmanı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper gibi ünlü isimler yer alıyor.

SAVAŞÇI'NIN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU
FOX'un sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni sezon ilk bölümüyle 13 Ekim Pazar akşamı 20.00'de ekranda olacak. Savaşçı'nın yeni sezon bölümünde, Yüzbaşı Haydar Bozkurk'un tüyleri diken diken eden sahneleri dikkat çekecek. Diğer yandan ise Yüzbaşı Haydar Bozkurt, Kılıç Timi'nin yoluna devam etmesi için her şeyi yapıyor. Bozkurt, Kağan Bozok'u da Kılıç Timi'ne geri dönmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Zerrin Sümer, Ogeday Girişken, Serkan Kuru, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in paylaştığı yapımın merakla beklenen 4. sezonu gelecek hafta başlıyor.

Savaşçı, yeni sezon ilk bölümüyle 13 Ekim Pazar 20.00'de FOX'ta!

SAVAŞÇI'DAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN FRAGMANLAR
Berk Oktay'ın canlandırdığı Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un Atatürk, Albay Reşat Çiğilitepe ve Yüzbaşı Cengiz Topel'i anlattığı sahneler tüyleri diken diken etti.

Fragmanda, Yüzbaşı Haydar Bozkurt'un "Bir gün şehit olursam. Orada selamı çakıp tekmil vereceğim üç yiğit adam var. Biri Mareşal Gazi Paşa, biri Albay Reşat Çiğilitepe, biri de Yüzbaşı Cengiz Topel. Onu sırtlanlar gibi parçaladılar. Ölürken bile savaştı. O şehit düşünce tüm ulus ayağa kalktı ve 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak' diye haykırdı" sözleri dikkat çekiyor.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Savaşçı 76. ve sezon finali bölümünde, Astsubay Bayram teröristlerin yola döşediği mayını fark etti ancak Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak etti. Bayram ise bu saldırıda ağır yaralandı. . Melik zafer kazandığını düşünürken karargahta Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Melik’in ortadan kaldırılması emrini verdi. Kılıç Timi ise hayatları pahasına büyük bir çatışmaya girdi.

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi’yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda’nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik’i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı’yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

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