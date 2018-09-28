Savaşçı yeni sezondan tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı ne zaman başlıyor?

Yeni sezon çekimleri Ankara ve Eskişehir'de devam eden Savaşçı'nın 49. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı'nın 3. sezon fragmanında, Kılıç Timi'ndeki her Türk devletinden gelen askerler dikkat çekiyor. Türk birliği vurgusunun ön plana çıktığı yeni sezon fragmanında, Kılıç Timi Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE SÜRÜYOR

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara’da son hız devam ediyor.



SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...