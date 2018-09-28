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Savaşçı yeni sezondan tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 01:42 | Son Güncelleme

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisinin yeni sezon ilk bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Savaşçı yeni sezon 49. bölüm fragmanında, Kılıç Timi'ndeki Türk devletlerini temsil eden askerler dikkat çekiyor. Türk birliği vurgusu yapılan yeni sezon fragmanında, Kılıç Timi Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkıyor. Yeni sezon çekimleri Ankara ve Eskişehir'de devam eden Savaşçı, Ekim ayında yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.

Savaşçı yeni sezondan tüyleri diken diken eden fragman! Savaşçı ne zaman başlıyor?

Yeni sezon çekimleri Ankara ve Eskişehir'de devam eden Savaşçı'nın 49. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanlar olan, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı'nın 3. sezon fragmanında, Kılıç Timi'ndeki her Türk devletinden gelen askerler dikkat çekiyor. Türk birliği vurgusunun ön plana çıktığı yeni sezon fragmanında, Kılıç Timi Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE SÜRÜYOR
Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimleri Eskişehir ve Ankara’da son hız devam ediyor.

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SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.

SAVAŞÇI KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar. Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar'ın bulunduğu Savaşçı yeni sezonuyla Fox TV'de olacak.

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