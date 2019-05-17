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Savaşı fısıldayan gözdağı: Füzeler savaş gemilerine kolayca ulaşabilir!

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DÜNYA  | 17.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Mohammad Saleh Jokar kısa menzilli İran füzelerinin bile Körfez'deki ABD savaş gemilerine ulaşabileceğini ve ABD'nin yeni bir savaşa gücünün yetmeyeceğini belirtti.

Savaşı fısıldayan gözdağı: Füzeler savaş gemilerine kolayca ulaşabilir!

Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımları ve siyasi baskıları artırması ve bölgedeki ABD askeri varlığını güçlendirmesiyle İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, olası bir çatışma endişeleri arttı.

İran yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre Jokar, "Kısa menzilli füzelerimiz bile Körfez'deki (ABD) savaş gemilerine kolayca ulaşabilir" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Savaş İRAN abd

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
şu amarikaya bir ders verecek ülke sen ol iran
İran boş boş blöf yapma. Rusya olmasa adamlar çoktan çökmüştü ülkene.
iran abd ye diz çökertt
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