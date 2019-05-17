Savaşı fısıldayan gözdağı: Füzeler savaş gemilerine kolayca ulaşabilir!

Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımları ve siyasi baskıları artırması ve bölgedeki ABD askeri varlığını güçlendirmesiyle İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, olası bir çatışma endişeleri arttı.
İran yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre Jokar, "Kısa menzilli füzelerimiz bile Körfez'deki (ABD) savaş gemilerine kolayca ulaşabilir" dedi.
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