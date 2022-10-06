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Savaşın iki tarafıydı! Ukrayna güzellik kraliçesi, Rus rakibiyle aynı odayı paylaşmak zorunda kaldığı için tepki gösterdi

06.10.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna güzellik kraliçesi Olga Vasyliv, uluslararası bir güzellik yarışmasında Rus rakibiyle aynı odayı paylaştığını öğrenince duruma tepki gösterdi. Olga Vasyliv, Rusya’nın güzellik kraliçesiyle aynı odada kalmak istemeyince yeni bir oda talep ederek organizatörlere isyan etti.

Savaşın iki tarafıydı! Ukrayna güzellik kraliçesi, Rus rakibiyle aynı odayı paylaşmak zorunda kaldığı için tepki gösterdi

Olga Vasyliv, Miss Grand International'ın onu Rus rakibi Ekaterina Astashenkova ile aynı Endonezya otel odasına yerleştirdiğini öğrenince çok sinirlendi. Organizasyonun Facebook sayfasından ülke temsilcilerinin paylaşacağı otel odalarının açıklanmasından sonra Olga Vasyliv, yarışmanın “Savaşı ve Şiddeti Durdurun” mesajına ters düşen bir hareket olduğunu ifade ederek Rus rakibi Ekaterina Astashenkova ile aynı odayı paylaşmak istemedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

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Olga Vasyliv sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “terörist bir ülkeden rakip” olarak değerlendirdiği Rus rakibiyle aynı odayı paylaşmak istemediğini dile getirerek, “Bugün benim hikayem şudur: Ana amacımın ve misyonumun olduğu Miss Grand International yarışmasına uzun bir yoldayım. Dünyaya ülkemi, Ukraynalı ruhumuzu, güzelliğimizi, gücümüzü ve şu anda nelere katlandığımızı anlatmak için geldim. İçime öfke ve acı aşılayan bir kararla karşı karşıya kaldım. Atanan oda arkadaşım terörist ülkeden, tüm yasaları ve düzeni kaybetmiş bir ülkeden, despot bir ülkeden, gelen rakibim olacak. İnanın ben de barıştan, sevgiden, dostluktan, destekten yanayım ama bağışlayamadığım olay oldu. Kardeşlerime eziyet edenlerden yana değilim. Bu kadar çok Ukraynalının hayatını alan kişiler için değil. Ben önemliyim! Benim fikrim önemli! Duygularım önemli ve Ukrayna'm önemli! Ukrayna'ya şan olsun." ifadelerini kullandı.

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RUS RAKİBİNDEN CEVAP GELDİ

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Olga Vasyliv’in paylaşımının sonrasında Rus rakibi Ekaterina, barışa inandığını ve Ukraynalı bir aileden geldiğini açıklayan sosyal medya paylaşımında, “Ailemde Rusya’da doğan ilk kişiyim ve diğerlerinin hepsi Ukraynalı! Bu durum benim için son derece üzücü. Umarım yarışmada sesim duyulacak. Nefrete karşıyım, dostluktan, sevgiden, dünya barışından, birbirimize yardımdan yanayım." yanıtını verdi.

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Ukraynalı güzel sosyal medya takipçilerine destekleri için teşekkür etmek için Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı ve tepkinin kendisine Bali'deki otelde yeni bir oda bulmasına yardımcı olduğunu doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna güzellik yarışması
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