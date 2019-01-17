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Savrulan sacın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 16:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da şiddetli rüzgar ve fırtınanın uçurduğu sac ile kaplı baraka bir kadını yaralarken 5 araçta ise hasara neden oldu. Yaşanan bu olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Adıyaman'ın Esentepe Mahallesindeki Gazeteciler Sitesinde meydana geldi. Geceden beri etkili olan ve saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar önüne ne kattıysa sürükledi.

Sitenin yanında bulunan baraka rüzgarın hızına dayanamadı. Sac ile kaplı barakanın bir kısmı rüzgarla birlikte sürüklendi.

O esnada apartmandan çıkan Sehtap Başsebzeci’nin üzerine doğru ilerledi. Araçları ezerek ilerleyen sac, Sehtap Başsebzeci’yi yaraladı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Fırtına nedeniyle savrulan sac park halinde bulunan 5 aracı da hasar görmesine neden oldu. Araçların camları kırılırken, kaportaları zarar gördü.

Araç sahipleri sabaha kadar fırtına nedeniyle uyuyamadıklarını ve yaşadıkları korkuyu anlatarak, 1 kişinin sacla kaplı barakadan dolayı yaralandığını dile getirdi.

Olay yerine giden polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Adıyaman rüzgar saç

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