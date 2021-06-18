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Scarlett Johansson açık konuştu: Kara Dul karakteri fazla cinselleştirildi

18.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scarlett Johansson, yeni filmi öncesi Black Widow (Kara Dul) karakterinin Iron Man 2'de cinselleştirilmesini eleştirdi.

Scarlett Johansson açık konuştu: Kara Dul karakteri fazla cinselleştirildi

Natasha Romanoff’un geçmişiyle yüzleşme ve tamamlanmamış işleriyle başa çıkma mücadelesini konu alan, Marvel Studios’un uzun zamandır ilgiyle beklenen filmi Black Widow (Kara Dul) için nefesler tutuldu. ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, 9 Temmuz 2021’de seyirciyle buluşacak film öncesi serinin diğer projelerini eleştirdi.

Scarlett Johansson, canlandırdığı Natasha Romanoff karakterin Iron Man 2’deki tasvirini sevmediğini söyledi.

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36 yaşındaki oyuncu “Iron Man 2’de güzel anlar olsa da benim karakterim çok cinselleştirilmişti. Ondan bir nesneymiş, bir mülkmüş gibi bahsediliyordu. Hatta Tony (Tony Stark-Iron Man) bile onunla ilgili ‘Bundan istiyorum’ diyordu” dedi.

Yeni filmde Black Widow karakterinin aşırı cinselleştirilmediğini belirten aktris, “Oyuncu da olsam ben artık bir anneyim, bir kadın olarak hayatımda farklı bir yerdeyim. Iron Man 2’nin üzerinden 10 yıl geçti, şimdi çok daha gelişmiş bir anlayışa sahibim” dedi.

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Scarlett Johansson
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