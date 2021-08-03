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  4. Scarlett Johansson’dan sonra Disney’e yeni dava şoku! Emma Stone’da dava açacağı iddia edildi

Scarlett Johansson’dan sonra Disney’e yeni dava şoku! Emma Stone’da dava açacağı iddia edildi

03.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney yapımı olan Marvel kahramanlarından Black Widow'un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson, filmin sinemalarla aynı anda Disney +’ta da gösterime girmesi nedeniyle sözleşmesinin ihlal edildiğini iddia etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu Disney’e dava açtı. Amerikalı oyuncunun davayı kazanması durumunda benzer birçok tazminatın söz konusu olması bekleniyor.

Scarlett Johansson’dan sonra Disney’e yeni dava şoku! Emma Stone’da dava açacağı iddia edildi

Marvel’in ekibinde yer alarak son kez Black Widow (Kara Dul) karakterine hayat verdiğini ifade eden Scarlett Johansson’un vedası olaylı oldu. Gösterime girdiği hafta 218 milyon dolar gişe hasılatı elde eden film koronavirüs pandemisi rekorunu kırmıştı. Ancak Johansson, filmin internette eş zamanlı gösterime girmesi sebebiyle potansiyel gelirinin engellendiğini iddia etti ve dava açtı.

Disney'in pandemi nedeniyle karar değiştirerek filmi dijital platformda da yayımlama sürecine ünlü aktrisi dahil etmediği bildirilmişti. Filmden elde edeceği gelirin bir kısmı gişe hasılatına bağlı olan ve Disney'in Black Widow stratejisinden memnun kalmayan Scarlett Johansson nihayetinde uzun süredir işbirliği yaptığı stüdyoya dava açmaya karar vermişti.

emma

Johansson'ın attığı adımın ardından Emma Stone'un da benzer bir yola başvurabileceği bildirildi. Stone'un başrolünde yer aldığı Cruella da sinema salonları ve Disney+'ta eşzamanlı olarak gösterime girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emma Stone Scarlett Johansson
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