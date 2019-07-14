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Scarlett Johansson: İki gün boyunca birbirimize bağırdık

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Scarlett Johansson yeni filmi hakkında konuştu. Adam Driver ile başrolde oldukları filmin çekimleri hakkında Johansson, "İki gün boyunca birbirimize bağırdık ve tartıştık. Çok yorucuydu" dedi.

Scarlett Johansson: İki gün boyunca birbirimize bağırdık

Geçtiğimiz aylarda Colin Jost ile nişanlanmasıyla gündeme gelen Scarlett Johansson, AS IF Magazine’in yeni sayısına kapak oldu.
34 yaşındaki oyuncu başrolünü Adam Driver ile paylaştıkları yeni filmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapımın yıl sonunda vizyonda olacağını söyleyen Johansson, "Rol gereği iki gün boyunca birbirimize bağırdık ve tartıştık. Çok yorucuydu... Benim için karşımdakiyle çalışma ilişkimiz çok önemli” dedi.

Son olarak Avengers: Endgame filmiyle izleyici karşısına çıkan Johansson, film için aldığı eğitimler hakkında "Koreografiyi öğrenmede iyiyim ama dövüş sanatlarındaki disiplin beni yıldırıyor" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
scarlett johansson Adam Driver

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