MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

30.10.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen Meals on Wheels, Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ile komedyen Colin Jost ile evlendiğini duyurdu ve ekledi: Çiftin düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak.

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson’un, geçen hafta sonu nişanlısı komedyen Colin Jost ile sadece aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendiği iddia edildi. BBC’nin haberine göre; açıklamayı yapan ise ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels oldu.

avalon-0535895260

DÜĞÜN DİLEKLERİ AÇIKLANDI

Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen Meals on Wheels’in Instagram hesabından yapılan açıklamada “Johannson ve Jost’un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak” denildi.

avalon-0535895320

Johannson ve Jost’un pandemi süresince faaliyetlerini desteklediğini duyuran kuruluş bu mesajı sonrası yardım kuruluşuna bağış yapılması çağrısında bulundu.

avalon-0563620191

Eğlence dünyasından verdiği haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise çiftin New York’taki Palisades kasabasında evlendiklerini bildirdi.

avalon-0514995397

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN KADIN OYUNCULARINDAN

Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları arasındaki Scarlett Johansson’ın eşi Colin Jost, ABD’nin en ünlü talk-show programlarından Saturday Night Live’ın senaristliğini yapıyor.

avalon-0563620155
Scarlett Johansson’un 2017’de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başlayan çift geçen yıl Mayıs ayında nişanlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmadı?İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmadı?
Demet ve Alişan ünlü sanatçının kızını konuk ettiDemet ve Alişan ünlü sanatçının kızını konuk etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki

Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki

İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...

İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...

Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı

Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı

Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı

AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması

AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması

Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu

Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Haluk Levent'ten o diziye teşekkür paylaşımı!

Haluk Levent'ten o diziye teşekkür paylaşımı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca...

Olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca...

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

Diğer Haberler

Şarkıcı Maral kimdir? Maral kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Maral’ın hayatı...

Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu!

Can Yaman koronavirüse rağmen sabaha kadar partiledi!

'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!

İsmail Küçükkaya yayına çıkmadı! İsmail Küçükkaya nerede? ‘Covid 19 testi...’

İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmadı?

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup aşkı yeniden!

'Midemi bulandıran çok şey var' demişti! Şimdi ise...

Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 29 Ekim 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Dizilerde kıyasıya reyting mücadelesi!

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 29 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te kazanan belli oldu! İşte eleme adayları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.