Gizlice odasına almıştı! Scott Disick ve Bella Banos yeniden birlikte

Scott Disick, bikinili model Bella Banos ile vakit geçirirken yakalandı. Bir dönem seks bağımlılığı yüzünden tedavi olan Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick kendisinden genç modellerle sık sık aşk yaşamasıyla da tanınıyor.

Son olarak eski eşinin ulu orta öpüşme hallerinden rahatsız olduğunu yine eski eşinin eski sevgilisine attığı mesajla paylaşan Scott Disick, sevgilisi tarafından terk edilmişti.

Ayrılığın çok yıpratamadığı Scott Disick yine kendisinden 13 yaş küçük bir aşka yelken açtı.

Scott 2017 yılındaBella Banos'u Kardashian ailesiyle tatil yaptığı eve getirmiş ve modeli gizlice odasına almıştı.

Bella Banos ve Scott Disick şimdi aşk tazeliyor da denebilir.

