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Sean Penn ile Selçuk Yöntem buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 12:04 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel hazırlamak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn ile Selçuk Yöntem buluştu. Usta oyuncu Yöntem o anlardan kareleri yayınladı.

Sean Penn ile Selçuk Yöntem buluştu

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp bir belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a geldi.

58 yaşındaki Penn, dün akşam bir grup arkadaşıyla İstanbul'da yemek de yedi.

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Mekanda Sean Penn ile karşılaşan oyuncu Selçuk Yöntem, Oscarlı oyuncu ile tanıştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu kareyi sosyal medya hesabından paylayan Yöntem, altına "Sean Penn çok beğendiğim, hayran olduğum bir aktör. Sevgili Barış Tansever tanıştırdı. Çok güzel bir anı oldu benim için" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Sean Penn ile Selçuk Yöntem

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