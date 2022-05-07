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Şebnem Bozoklu'dan ağızları açık bırakan itiraf! Açıklaması sonrası kahkahalar havada uçuştu: "Bazen kazıklanmaya gönüllü oluyorsun"

07.05.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk oldu. Eşi Kanat Akkaya ile oyunculuk kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Şebnem Bozuklu, Mehmet Demirkol'un "Şöyle güzel bir kazıklanma anın var mı?" sorusuna verdiği yanıtla izleyenleri gülümsetti.

Şebnem Bozoklu'dan ağızları açık bırakan itiraf! Açıklaması sonrası kahkahalar havada uçuştu: "Bazen kazıklanmaya gönüllü oluyorsun"

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu bir Youtube programında Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtladı.

Canım Ailem, Ulan İstanbul gibi dizilerin yanı sıra, rol aldığı Cebimdeki Yabancı, Biz Böyleyiz, Tatlım Tatlım gibi filmlerde sergilediği performansla izleyicinin gönlünde taht kuran sevilen oyuncunun programda yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

ŞEBNEM BOZOKLU'DAN ÇARPICI İFADELER: "KAZIKLANMA KONUSUNDA İNSAN, 30'LARINDA UYANMA YAŞIYOR"

Mehmet Demirkol'un "Şöyle güzel bir kazıklanma anın var mı?" sorusuna "Hepimiz kazıklanıyoruz. 30'larında uyanıyor insan buna. Ondan önce kazıklandığını anlamıyorsun" yanıtını verdi.

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

"BENİ BURADA NE TATLI KAZIKLAMIŞLAR!"

Mehmet Demirkol'un attığı kahkaha üzerine ünlü oyuncu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu işler böyle olur diye kendini hep bir yerden ikna ediyorsun ama. Sonradan baktığımda, 'Aaaa! Beni burada ne tatlı kazıklamışlar' dediğim oldu. İş güçle ilgili oluyor."

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

Mehmet Demirkol, ünlü oyuncuyu onayladı. Şebnem Bozoklu konuşmasına "Bazen gönüllü de oluyorsun ama kazıklanmaya..." diye devam edince Mehmet Demirkol kahkahalara boğuldu.

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

Ünlü oyuncu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öyle durumlar da oluyor. 'Tamam tamam' diyorsun ben üzmeyeyim onu..."

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

ÜNLÜ OYUNCUDAN SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ: "SAÇMALIĞA ALIŞMANIN O TUHAF REHAVETİNİ YAŞIYORUZ"

Ünlü oyuncu, Mehmet Demirkol'un "İnternette gördüğün en saçma şey neydi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

"O konuda çok güncelleme alıyoruz. Ama ben artık şaşırmaz oldum. Artık küçüldü tepkimiz. Saçmalığa alışmanın o tuhaf rehavetini yaşıyoruz bence."

O soruya öyle bir yanıt verdi ki! Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'dan şaşırtan itiraf:

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