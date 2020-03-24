Şebnem Bozoklu evlilik yıldönümünü böyle kutladı

Bozoklu, geçen yıl Kanat Atkaya ile dostlar arasında gerçekleştirilen bir törenle dünya evine girmiş ve mutlu bir evlilik için imzayı atmıştı. Başarılı oyuncu tam bir yıl sonra o günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Evlilik töreni sırasında çekilmiş fotoğraflarla süslediği mesajından karantina dolayısıyla bu özel günü evlerinde kutlayacakları anlaşılan Bozoklu, şu sözleri kullandı:

“Tam bir sene olmuş sevgilim evimizde evlendiğimiz günden bu güne. Ne güzel fotoğraflar, biz, ailemiz arkadaşlarımız hep beraber yan yana… Bugün yine evimizde birlikteyiz. Yıldönümümüz için yemek yapmaya mutfağa gidiyorum birazdan. Birinci yılımız kutlu olsun! Seni çok seviyorum”

