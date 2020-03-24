MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şebnem Bozoklu evlilik yıldönümünü böyle kutladı

Şebnem Bozoklu evlilik yıldönümünü böyle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kocası Kanat Atkaya ile olan evliliğinin birinci yılını kutladıklarını duyurdu.

Şebnem Bozoklu evlilik yıldönümünü böyle kutladı

Bozoklu, geçen yıl Kanat Atkaya ile dostlar arasında gerçekleştirilen bir törenle dünya evine girmiş ve mutlu bir evlilik için imzayı atmıştı. Başarılı oyuncu tam bir yıl sonra o günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Evlilik töreni sırasında çekilmiş fotoğraflarla süslediği mesajından karantina dolayısıyla bu özel günü evlerinde kutlayacakları anlaşılan Bozoklu, şu sözleri kullandı:

“Tam bir sene olmuş sevgilim evimizde evlendiğimiz günden bu güne. Ne güzel fotoğraflar, biz, ailemiz arkadaşlarımız hep beraber yan yana… Bugün yine evimizde birlikteyiz. Yıldönümümüz için yemek yapmaya mutfağa gidiyorum birazdan. Birinci yılımız kutlu olsun! Seni çok seviyorum”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
'Virüs geçtikten sonra geriye kalacaklar…''Virüs geçtikten sonra geriye kalacaklar…'
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu, evlilik yıldönümü,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku! Acun ilk defa açıkladı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca açıkladı: 7 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

Uyuşturucu ve cinsel suçlar indirim kapsamında

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Telefon numarasını paylaşınca...

Telefon numarasını paylaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Akkaya: Virüs geçtikten sonra geriye kalacaklar…

'Virüs geçtikten sonra geriye kalacaklar…'

Kaan Yıldırım Hadise'nin evinde karantinada...

Fotoğraf ortaya çıkardı! Karantinada...

Nurgül Yeşilçay yaşlılara yapılanlara isyan etti

Nurgül Yeşilçay yaşlılara yapılanlara isyan etti

Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasından takipsizlik çıktı

FETÖ soruşturmasında flaş karar

Didem Soydan: Niye ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?

'Ülkende seks yapılmıyor mu zannediyorsun?'

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

Hazal Kaya sordu: Bu yanlışı kim düzeltecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.