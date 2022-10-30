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Sebze eş anlamlısı nedir? Sebze eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.10.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebze ve meyve tüketimi insanlık tarihindeki en temel iki besin türüdür. Pek çok uzman sebze tüketiminin insan sağlığına olan yararını, çeşitli araştırmalarla ortaya koymuştur. Dolayısıyla sebze tüketimi ve üretimi pek çok açıdan insanlık için önemlidir. Sebze denilince pek çok kişinin aklına aynı şey gelir. Bazı durumlarda sebze kelimesinin eş anlamlısına ihtiyaç da duyulabilir. Peki, sebze eş anlamlısı nedir, cümle içinde kullanım nasıl olmalıdır?

Sebze eş anlamlısı nedir? Sebze eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçenin diğer dillerle etkileşimi sonucunda dilimize pek çok yeni kelime geçmiştir. Sebze kelimesi de her ne kadar Türkçe olduğu düşünülse de aslında Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçen sebze kelimesi, Farsçada "yeşillik, bitki" anlamına gelen "sabzī" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime ise "yeşil, taze, yaş" anlamına gelen "sabz" kelimesine "+ī" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Dilimizde de benzer anlamda kullanılan sebze kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat

Ayrıca sebze kelimesiyle başka kelimeler birleşerek yeni türde ve yeni anlamları karşılayan çeşitli birleşik kelimeler de türetir. Örnek olarak "sebze çorbası", "donmuş sebze", "kuru sebze", "yaş sebze" gibi birleşik kelimeler verilebilir.

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Sebze kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sebze kelimesinin eş anlamı olan sözcükler dilimizde çok sık tercih edilmeyen kelimelerdir. Bu kelimeler genellikle halk ağzında ya da Anadolu ağızlarında kullanılan terimlerdir. Bazı kelimeler bölgeden bölgeye göre farklı şekillerde kullanılabilir. Sebze kelimesinin yöreden yöreye farklı kelimelerle ifade edilebilir. En genel anlamıyla sebze eş anlamlısı kelimeler:

  • Göverti
  • Göveri
  • Sebzevat
  • Zerzevat
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Sebzenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri daha iyi kavrayabilmek adına örnek cümle içinde kullanımları oldukça faydalıdır. Sebzenin eş anlamlısı kelimeler ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bahçeden topladığı gövertileri su ile iyice yıkadıktan sonra yemek yapmaya koyuldu.
  • Bu göveri yeterince olgunlaşmamış birkaç hafta daha gerekli olgunlaşmasına.
  • Yemekhaneye getirilen sebzevatların tazeliği ve güvenirliği için pek çok kişi titizlikle çalışıyor.
  • Marketten ve pazardan aldığı zerzevatları eve varır varmaz buz dolabına yerleştirip işlerine kaldığı yerden devam etti.
  • En sevdiğim göverti kış aylarında toplananlar.
  • Manavdan aldığımızla anneannemin bahçesinden topladığımız göveriler o kadar farklıydı ki...
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