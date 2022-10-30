Sebze eş anlamlısı nedir? Sebze eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçenin diğer dillerle etkileşimi sonucunda dilimize pek çok yeni kelime geçmiştir. Sebze kelimesi de her ne kadar Türkçe olduğu düşünülse de aslında Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçen sebze kelimesi, Farsçada "yeşillik, bitki" anlamına gelen "sabzī" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime ise "yeşil, taze, yaş" anlamına gelen "sabz" kelimesine "+ī" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Dilimizde de benzer anlamda kullanılan sebze kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:
Ayrıca sebze kelimesiyle başka kelimeler birleşerek yeni türde ve yeni anlamları karşılayan çeşitli birleşik kelimeler de türetir. Örnek olarak "sebze çorbası", "donmuş sebze", "kuru sebze", "yaş sebze" gibi birleşik kelimeler verilebilir.
Sebze kelimesinin eş anlamı olan sözcükler dilimizde çok sık tercih edilmeyen kelimelerdir. Bu kelimeler genellikle halk ağzında ya da Anadolu ağızlarında kullanılan terimlerdir. Bazı kelimeler bölgeden bölgeye göre farklı şekillerde kullanılabilir. Sebze kelimesinin yöreden yöreye farklı kelimelerle ifade edilebilir. En genel anlamıyla sebze eş anlamlısı kelimeler:
Eş anlamlı kelimeleri daha iyi kavrayabilmek adına örnek cümle içinde kullanımları oldukça faydalıdır. Sebzenin eş anlamlısı kelimeler ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: