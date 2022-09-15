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Analiz eş anlamlısı nedir? Analiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk çağdan itibaren insanlar görme, duyma, koku gibi duyu organlarını kullanarak çevresini keşfetmeye başlamıştır. Çoğu zaman bu keşiflerden öğrendikleri bilgileri anlamlandırabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de analizdir. Analiz kelimesinin eş anlamlısı kelimeler de bulunur. Peki, analiz eş anlamlısı nedir?

Analiz eş anlamlısı nedir? Analiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bilgi, insanlık tarihi açısından çok önemli bir olgudur. İnsanlığın gelişimi ve değişimiyle birlikte pek çok yenilikler yaşanmıştır. Örneğin önceden dünyanın yuvarlak değil düz olduğu olgusu zaman içinde elde edilen verilerle birlikte yıkılmıştır. İnsanın öğrendiği bilgiyi olduğu gibi kullanmayıp zamana analiz etmesi yeni bir çağın başlamasına dahi sebep olmuştur. Bilginin analiz edilerek aktarılması sayesinde her yeni doğan insan tekerleği baştan keşfetmek zorunda kalmadığı bir sistemin parçası olmuştur. Hatta analiz yapma 21. yüzyılda önemli bir beceri olarak kabul edilip yeni meslek dallarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Analiz kelimesi dilimize Fransızca "analyse" kelimesinden alıntıdır. Bu Fransızca kelime de yine Eski Yunanca "análysis" kelimesinden alıntıdır. Bu iki kelime de "çözümleme, ayrıştırma" anlamına gelir. Türkçeye de "çözümleme" anlamıyla geçmiştir.

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Analiz kelimesinin eş anlamı nedir?

Analiz kelimesinin eş anlamı olarak birden fazla sözcük kullanılabilmektedir. Analiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz.

  • Çözümleme
  • Çözümlemek
  • Tahlil
  • Tahlil etmek
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Analizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Analiz eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Deneyden elde edilen bilgileri çözümleyebilmek için yeni bir grup oluşturuldu.
  • Araştırma sonuçları tahlil edilmesi için aylar süren bir zaman harcadılar.
  • Ele geçirilen kil tabletlerdeki bilgileri çözümlemek için bakanlık tarafından geçici bir kurul oluşturuldu.
  • Bilgisayar mühendisleri günümüzde pek çok veriyi bir araya getirip tahlil ederek geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar.
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