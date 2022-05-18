Sebze ve meyveleriniz çabuk mu bozuluyor? Nedeni yanlış saklamanız olabilir

Meyve ve sebzelerin ilk günkü tazeliğini korunmalarını sağlamak oldukça zorlu olabiliyor. Taze meyve ve sebzelerin lezzeti yemeklere de beliriyor. Her geçen gün gelen zamların meyve ve sebzelere de yansıması onların da fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bu sebeple alınan meyve ve sebzeleri kısa sürede bozulmasını önlemek ve tazeliğini korumak için onları doğru şekilde saklamanız gerekiyor.

ELMA

Kütür kütür ve sert olmalılar. Buzdolabında ya da gün ışığı görmeyen serin bir yerde haftalarca saklanabilir. Bazı türleri aylarca bozulmadan durabilir. Elmalar, diğer meyvelerin çabuk olgunlaşmasını sağlayan bir çeşit gaz yayar. Eğer meyvelerinizin çabuk olgunlaşmasını istemiyorsanız onları elma tabağından uzak tutun ve elmalar ile diğer meyveleri buzdolabında birlikte saklamayın.

YABAN ENGİNARI VE KUŞKONMAZ

Buzdolabında saklayın ve satın aldıktan sonra 2 ya da 3 gün içinde tüketin.

AVOKADO

Bu tropikal meyvenin yenecek kıvama geldiğini kabuğuna hafif bastırarak anlayabilirsiniz. Tamamen olgunlaşana kadar oda sıcaklığında saklayın. Eğer hemen yemeyecekseniz onları buzdolabında günlerce saklayabilirsiniz.

MUZ

Onları tamamen kahverengileşmeden tüketin. Buzdolabına koyduğunuzda olgunlaşmasını yavaşlatırsınız. Buzdolabında saklasanız bile kabukları kahverengileşmeye devam eder ancak meyvenin içi olgunlaşmaz.

DOLMALIK BİBER

Buzdolabında en fazla 2 hafta saklayın.

BROKOLİ VE KARNABAHAR

Buzdolabında saklayın ve bir hafta içinde tüketin.

LAHANA

Buzdolabında bir iki hafta saklayabilirsiniz.

HAVUÇ

Lastik gibi yumuşayıp üzerinden kökler çıkmaya başlamadan, sert olduklarında tüketin. Havuçları buzdolabında haftalarca saklayabilirsiniz.

KEREVİZ

Taze kereviz kütür kütür ve serttir. Eski kereviz lastik kalem gibi sağa sola bükülür. Buzdolabında bir iki hafta saklayabilirsiniz.

VİŞNE, KİRAZ VE TANELİ UFAK MEYVELER

Buzdolabında saklayın. Lezzetinden bir şey kaybetmesini istemiyorsanız aldığınız gün tüketin. Bu meyveler çabuk yumuşar ve küflenir.

TURUNÇGİLLER (LİMON, PORTAKAL, TURUNÇ)

Turunçgilleri buzdolabında 3 haftaya kadar saklayabilirsiniz. (Çünkü toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam etmez ve diğer meyvelere göre daha dayanıklıdır.)

MISIR

Satın aldığınız gün tüketin. Mısır tarladan toplandıktan sonra, içindeki şeker nişastaya dönüşmeye başlar ve mısırın tadını değiştirir.

SALATALIK VE PATLICAN

Kabukları sert, parlak, pürüzsüz ve lekesiz olmalı. Buzdolabında sebzelik çekmecesinde bir hafta saklayabilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsaklar elinize aldığınızda yumuşak değil, sert olmalılar ve üzerlerinde yeşil noktalar olmamalı. Bir kere filizlenmeye başladığında tatları acılaşır. Sarımsakları oda sıcaklığında, elinizin ulaşabileceği bir yerde kase içinde saklayın. Böylelikle yemek hazırlarken taze bir şekilde tüketmeyi kolaylaştırırsınız. Eğer sarımsağı sık kullanmıyorsanız buzdolabında tutun ki çimlenmesin ve daha uzun ömürlü olsun.

ÜZÜM

Taze ve olgun üzümler sulu suludur ve ince bir beyaz tabaka vardır. Buzdolabında bir hafta saklayabilirsiniz.

YEŞİL FASULYE

Buzdolabında saklayın ve satın aldıktan sonra 3 veya 4 gün sonra tüketin.

YAPRAKLI OTLAR (PANCAR BAŞI, KARALAHANA, KIVIRCIK LAHANA VS.)

Çok çabuk bozulur. Buzdolabında saklayın ve bir iki gün içinde tüketin.

MANTAR

Buzdolabında kağıt torbalar içinde saklayın. Bir hafta içinde tüketin.

SOĞAN, PATATES, ARPACIK SOĞANI, SERT KABUKLU KIŞ KABAĞI

Oda sıcaklığında bir ay saklayabilirsiniz. Patates, soğan ve kış kabağını serin, kuru ve karanlık bir çekmecede veya kutuda saklayın. Soğan, arpacık soğanı ve patates sert olmalıdır. Şayet yumuşamış ve lastik gibi olmuşsa tazeliğini yitirmiş demektir.

ANANAS

Tarladan toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam etmez. Satın aldıktan sonra birkaç gün içinde tüketin. Oda sıcaklığında, ısı ve gün ışığından uzak bir yerde ya da buzdolabında dilimlenmiş veya bütün olarak saklayın.

SALATA YEŞİLLİKLERİ

Buzdolabında bir hafta kadar saklayabilirsiniz. Buzdolabına koymadan önce temizleyin, yıkayın, kurulayın ve kağıt havlulara sararak veya plastik poşetlere koyarak buzdolabının sebzelik çekmecelerinde saklayın. Buzdolabında 2 veya 3 gün dayanabilir. Marul alırken çamurlu olanları almamalısınız.

ISPANAK

Buzdolabında saklamadan önce temizleyin, yıkayın ve kurulayın. Buzdolabında 2 ya da 3 gün saklayabilirsiniz.

DOMATES

Daha lezzetli olmasını istiyorsanız oda sıcaklığında saklayın. Eğer olgunlaşmasını istiyorsanız kağıt torbalar içinde serin ve karanlık bir ortamda saklayın. Olgunlaştıktan sonra hemen tüketin. Hemen tüketemiyorsanız buzdolabında birkaç gün daha saklayabilirsiniz ancak bu domatesin dokusunu bozar ve soldurur. Yemeden önce oda sıcaklığında biraz bekletin.

TROPİKAL MEYVELER

Mango, papaya ve kivi sert olmalı ancak kabuğuna hafif bastırdığınızda içeri çökmeli ve üzerinde meyvenin kokusu olmalı. Daha lezzetli olmaları için oda sıcaklığında saklayın ama olgunlaştıktan sonra buzdolabına koyun. Yemeden önce oda sıcaklığında biraz bekletin.

HAM KAVUN VE DİĞER AĞAÇ MEYVELERİ (ARMUT, ŞEFTALİ VE TÜYSÜZ ŞEFTALİ GİBİ MEYVELER)

Oda sıcaklığında tuttuğunuz zaman olgunlaşır ve tatlanır. Kavunların sap kısmından kavun kokusu geliyorsa olgunlaşmış demektir. Tamamen olgunlaştıktan sonra buzdolabında günlerce saklayabilirsiniz.



