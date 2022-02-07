Sebzeleri, salata malzemelerini ve etleri önceden hazırlayın, hafta içi rahat edin

Hayatın yoğun giden zamanlarında oldukça hayat kurtarıcı yemek planı sayesinde özellikle final vize haftası gibi haftalarda yemeklerinizi geçiştirmek zorunda olmamak büyük bir lüks olsa gerek. Hem daha planlı programlı yemek düzeni oluşturan hem sizi dışardan yemek söyleme masrafından kurtarabilecek 1 günde 1 haftalık yemek ön hazırlığı için içeriğimize buyurun!

HAFTALIK YEMEK LİSTESİ ÇIKARIN

Bir hafta boyunca neler tüketmek istediğiniz ve neleri pratik bir şekilde yapabileceğinizi gözden geçirin. Her güne farklı olmak üzere bir yemek menüsü çıkarın. Menünüzde hem karbonhidrat, hem yağ hem protein olmasına özen gösterin. Hangi güne hangi yemekleri pişirmek istediğinize karar verin.

HAFTALIK ALIŞVERİŞİNİZİ YAPIN

Çıkardığınız günlük menülere uygun olarak mutfağınızda nelerin eksik olduğunu kararlaştırın. Pirinçten mercimeğe, sebzeden ete kadar eksikleri ve almanız gereken ürünlere karar verin.

Kapya biber, sivri biber, soğan, patates, pancar, domates, havuç, kereviz, ıspanak, lahana, patlıcan, maydanoz, marul, dereotu gibi sebzeler ve yeşilliklerinizi en taze haliyle almaya gayret edin.

Etleriniz için yine güvendiğiniz kasaptan en tazesi olacak şekilde temin edin.

SEBZELERİNİZİ DOĞRAYIN

Pazardan aldığınız sebzeleri önce sirkeli suda bekletin ve bol suda yıkayın. Salata malzemelerinizi yıkayıp hazır edin. Sebzeleri tüketmek istediğiniz yemeğin türüne göre kategorize edip bazılarını doğrayın. Örneğin menünüzde tavuk sote varsa biberler ve soğanları önceden doğrayıp daha sonra kullanmak üzere kavanozlara yerleştirin. Fasulye yapacaksanız ayıklayıp yıkayıp poşetle dolaba koyun.

ETLERİNİZİ MARİNE EDİN

Kırmızı et ve tavuklarınızı yapmak istediğiniz yemeğin türüne göre kesin. Zeytinyağı, tuz ve karabiber gibi tatlandırıcılarla birlikte marine edin. Cam saklama kaplarına aktarıp, pişirmek istediğiniz güne kadar buzlukta veya buzdolabında muhafaza etmeye özen gösterin. Diğer bir yöntem ise aldığınız kıymadan köfteler yapmak ve porsiyonluk olacak şekilde paketlemek. Buzluk kısmında saklayarak, günü geldiğinde çıkarıp hızlıca pişirebilirsiniz.

