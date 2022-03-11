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Seçil Gür kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Seçil Gür şarkıları nelerdir?

11.03.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçil Gür 2 . Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in yönelttiği soruları yanıtladı. 11 Mart Cuma (bugün) canlı yayınlanan programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı merak konusu oldu. Peki Seçil Gür kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Seçil Gür şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve müzik kariyeri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Seçil Gür kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Seçil Gür şarkıları nelerdir?

Seçil Gür TV 8'de canlı olarak ekrana gelen 2 . Sayfa isimli magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e açıklamalarda bulundu. Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi olan ünlü şarkıcı, model Tuğba Özay'ın 'Sil Baştan' yorumu ve Gülşen'in yeni şarkısı üzerine konuştu. Peki Seçil Gür kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Seçil Gür şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi, müzik kariyeri ve şarkıları ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

SEÇİL GÜR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarakdünyaya geldi.

Seçil Gür, müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

2. SAYFA'NIN KONUĞUN SEÇİL GÜR ŞARKILARI NELERDİR?

Seçil Gür'ün söylediği şarkılardan bazıları Sebepsiz Çiçek, İşkence, Emi, Deli Yangın, O'nun Adı Sen, Diz Dize, Serserim benim, Geleni Gideni, Işığını Benimle Paylaş, Ağlamak Güzeldir, Dünyalar Kadar, Hastayım Sana'dır.

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Seçil Gür Serdar Ortaç
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