Seçil Güre, 2. Sayfa magazin programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu programın diğer konukları ise Ekin Uzunlar ve Mehtap Yılmaz. Peki Seçil Gür kimdir? Seçil Gür ve Serdar Ortaç ne zaman, neden ayrıldı? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarakdünyaya geldi.

Seçil Gür, müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı. 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

SEÇİL GÜR VE SERDAR ORTAÇ NE ZAMAN AYRILDI?

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Serdar Ortaç ve şarkıcı Seçil Gür 2021 yılında ayrıldı.

SEÇİL GÜR VE SERDAR ORTAÇ NEDEN AYRILDI?

5 yıl evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Ortaç'ın, Gür ile yeni aşka yelken açması çok konuşulmuştu. Ancak çift 2021 yılında ayrıldı.

Serdar Ortaç konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilişkinin yürümediğini ve yapamadıklarını dile getirmişti.

2. SAYFA'NIN KONUĞUN SEÇİL GÜR ŞARKILARI NELERDİR?

Seçil Gür'ün söylediği şarkılardan bazıları Sebepsiz Çiçek, İşkence, Emi, Deli Yangın, O'nun Adı Sen, Diz Dize, Serserim benim, Geleni Gideni, Işığını Benimle Paylaş, Ağlamak Güzeldir, Dünyalar Kadar, Hastayım Sana'dır.

