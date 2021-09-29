Seçil Gür: "Serdar bana 'Anne' diye seslenirdi"

TV8'de ekrana gelen "Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Seçil Gür, Ortaç ile ayrıldıkları günü şöyle anlattı: "Gözümün içine baka baka bu işin olmayacağına beni ikna etti. Bana olan sevgisizliğinden değildi ama hayatında bazı öncelikleri var. Bu önceliklerinden vazgeçmeyeceğini bana açık açık ifade etti. Serdar Ortaç'ın önceliği kendisidir. Ben dahil duygusal anlamda son 10 yıldır bir şeye bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Mutsuzluktan beslenen bir insan gibi görünse de çok neşeli, kahkaha atan bir adamdır."

Serdar Ortaç'a bir konuda tepki gösterdiğinden bahseden Seçil Gür, "Yeni şarkımı destekliyormuş gibi Instagram hesabının 'Hikayeler' kısmında paylaşmış. Bunu kaldırttım. Bir gün öncesi beni arayıp tebrik etse bu başka bir şey. Ben beraberlik süresince de paylaşım yapmamaya dikkat ettim." şeklinde konuştu.



Serdar Ortaç'ın yemeğine, giydiğine kadar her şeyine kafa yorduğunu anlatan Gür, "İnanılmaz bir sevgi duydum. Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir. Belki bu benim hatamdı. Aç olduğunu biliyordum hemen karnını doyurmak için elimden geleni yapıyordum" ifadelerini kullandı.



Seçil Gür bir izleyiciden gelen "Serdar ile Seçil arasında aşk enerjisini hiç hissetmedik. Sanki yakın arkadaş gibiydiler" yorumu karşısında ise "Hayatımda hiç bir şey hissetmediğim bir kişiyle değil sevgililik, arkadaşlık dahi etmem. Ben bu zamana kadar ilk kez Serdar ile haber olmadım. Bunları suistimal eden insanlar, kötü örnekler olduğu için böyle bir yorumda bulunmalarını yadırgamıyorum ve kızmıyorum. Ne yaşadığımı en iyi ben bilirim bu yüzden fazla bir şey söylememe gerek yok" yanıtını verdi.





