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Seçil Gür sevgilisi Serdar Ortaç'ı dansçılardan kıskandı: Evde sorarım ben sana!

15.05.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Seçil Gür, kendisi gibi şarkıcı olan ünlü sevgilisi Serdar Ortaç’ın sahnede şarkı söylediği anları Instagram hesabından paylaştı. Gür, dansçılar eşliğinde şarkı söyleyen Ortaç için, ‘’Evde sorarım ben sana’’ yorumunu yaptı.

Seçil Gür sevgilisi Serdar Ortaç'ı dansçılardan kıskandı: Evde sorarım ben sana!

Uzun zamandır Serdar Ortaç’la aşk yaşayan müzisyen Seçil Gür, yaptığı paylaşımlarla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak Instagram’dan sevgilisi Serdar Ortaç’ın sahnede dansçılarla birlikte performansını paylaşan Gür, ‘’Evde sorarım ben sana’’ diyerek, Ortaç’ı kıskandı…

Chloe Loughnan’dan ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Seçil Gür ile yeniden birlikte olan Serdar Ortaç, sevgilisiyle aynı evi paylaşıyor. Gittiği her mekâna sevgilisini de götüren Ortaç, Seçil Gür’e olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

En son bir mekânda sahne alan Serdar Ortaç’ın görüntülerini paylaşan Seçil Gür, ‘’Bu adam çok güzel gülüyor’’ sözleriyle, sevgilisine aşkını haykırdı.

Seçil Gür sevgilisi Serdar Ortaç'ı dansçılardan kıskandı: Evde sorarım ben sana!

Yine aynı ortamdan bir video daha paylaşan Seçil Gür, Serdar Ortaç’ın sahnedeki görüntülerini espirili bir dille paylaşarak, ‘’Evde sorarım ben sana’’ ifadelerini kullandı.

Seçil Gür sevgilisi Serdar Ortaç'ı dansçılardan kıskandı: Evde sorarım ben sana!

Seçil Gür’ün paylaşımının ardından sosyal medyada, ‘’Seçil Gür, Serdar Ortaç’ı kıskanıyor’’ yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Seçil Gür Serdar Ortaç
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