Seçil Gür sevgilisi Serdar Ortaç'ı dansçılardan kıskandı: Evde sorarım ben sana!

Uzun zamandır Serdar Ortaç’la aşk yaşayan müzisyen Seçil Gür, yaptığı paylaşımlarla da magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak Instagram’dan sevgilisi Serdar Ortaç’ın sahnede dansçılarla birlikte performansını paylaşan Gür, ‘’Evde sorarım ben sana’’ diyerek, Ortaç’ı kıskandı…

Chloe Loughnan’dan ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Seçil Gür ile yeniden birlikte olan Serdar Ortaç, sevgilisiyle aynı evi paylaşıyor. Gittiği her mekâna sevgilisini de götüren Ortaç, Seçil Gür’e olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

En son bir mekânda sahne alan Serdar Ortaç’ın görüntülerini paylaşan Seçil Gür, ‘’Bu adam çok güzel gülüyor’’ sözleriyle, sevgilisine aşkını haykırdı.

Yine aynı ortamdan bir video daha paylaşan Seçil Gür, Serdar Ortaç’ın sahnedeki görüntülerini espirili bir dille paylaşarak, ‘’Evde sorarım ben sana’’ ifadelerini kullandı.

Seçil Gür’ün paylaşımının ardından sosyal medyada, ‘’Seçil Gür, Serdar Ortaç’ı kıskanıyor’’ yorumları yapıldı.



