MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seçil Gür'ün göğüs silikonu dikkatlerden kaçmadı! Sunucular şaşkına döndü

Seçil Gür'ün göğüs silikonu dikkatlerden kaçmadı! Sunucular şaşkına döndü

01.12.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa programına katılan şarkıcı Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular, büyük şaşkınlık yaşadı. Gür'ü her zaman doğal güzelliğiyle tanıdığını söyleyen Gülşen Yüksel, "Sana inanmıyorum. Ne yaptın sen" sözleriyle tepki gösterdi.

Serdar Ortaç'la yaşadığı ilişkiden dolayı gündemden düşmeyen Seçil Gür, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Derin göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Gür'ü silikon taktırdığını fark eden sunucular, şaşkınlığını gizleyemedi.

"DOĞALLIĞINI BOZMA DEDİK! NE YAPTIN?"

Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden alamayan sunucu Gülşen Yüksel, şarkıcının yeni yaptırmış olduğu silikonlarına "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem etti.

secil-gur-un-goguslerine-silikon-taktirdigini-14568156_2262_osd

ÜZERİNE SWEET GİYDİ

Göğüs silikonu hakkında konuşmak istemeyen Seçil Gür ise espri yaparak konuyu kapattı. Programın ilerleyen saatlerinde klimadan rahatsız olduğunu belirten şarkıcı, üzerine sweet giydi.

secil-gur-un-goguslerine-silikon-taktirdigini-14568156_4866_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Ünlü modelin annesini gören inanamadı!Ünlü modelin annesini gören inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Seçil Gür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Merkez Bankasından 'döviz kuruna' müdahale

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Eşi iç çamaşırıyla kapıyı açınca şüphelendi, gardırobu açınca...

Eşi iç çamaşırıyla kapıyı açınca şüphelendi, gardırobu açınca...

Elleriyle yüzünü kapatan mumya bulundu

Elleriyle yüzünü kapatan mumya bulundu

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Kara kış kapıda! Sıcaklıklar azalacak, yoğun kar geliyor

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Bomba iddia! "Terk ettiği konuşuluyor"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.