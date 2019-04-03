Seçim geldi geçti ama bu görüntüler hafızalara kazındı

Seçim oldu olalı görmediğimiz ilginçlik kalmadı...
Sevinçler, fikirlerini anlatmaya çalışan insanlar, siyasi görüşü için çaba harcarken garip hallere giren kişiler derken sanki bir rüyanın içinde olduğumuz hissini verecek bu manzaralar seçim öncesi ve sonrasına damga vurdu...
"Daha ne göreceğiz ki" derken hep bir fazlasını gördüğümüz oldu; güldüğümüz, anlam veremediğimiz...
Onlardan hafızalara kazınanları derledik... Sosyal medyada en çok dolaşan ve güldüren görüntüler için buraya:
Winter is coming
Mahmut Tanal'ın hafızaya kazınmadığı özel durumlar azdır
Sanat sanat için mi sanat seçim için mi?
Kuşatmaya gidiyoruz ama kimi ama neyi
Papağan oy kullanmaya daha hevesli gibi
'Ne olacak bu memleketin hali' diye düşünen çocuklar, çocuklarımız...
Oyun karakter seçme ekranı gibi değil mi?
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
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